Всё об индийском штамме коронавируса, речной туризм в Свердловской области и премьера Алексея Федорченко: самое важное в номере «ОГ» за 23 июня

Доброе утро, дорогие читатели!

Главным материалом сегодняшнего номера стал текст с интригующим названием «На Урале сменилась столица… красоты». Нет, речь идёт не о моде, а о качестве городской среды. В нынешнем году по этому показателю Краснотурьинск, население которого – 56 тысяч человек, опередил даже Екатеринбург. О «секретах красоты» обозревателю «Областной газеты» рассказывает лично глава Краснотурьинска Александр Устинов.

В России всё больше людей заражаются индийским штаммом коронавируса. «Облгазета» вместе со специалистами отвечает на самые часто задаваемые вопросы относительно этой новой мутации COVID-19: откуда завезли, какие симптомы, насколько он заразнее предыдущих, можно ли им заразиться, если уже переболел другим штаммом и поможет ли «Спутник V» от «дельта-штамма»?

Ещё один любопытный материал опубликован на полосе «Регион» и посвящён он речному туризму. В этом году на Урале очень жаркими выдались весна и начало лета, поэтому водные прогулки стали как никогда популярны у свердловчан. Наш обозреватель Галина Соколова рассказывает – где и за сколько в области можно прокатиться по воде?

И к культурной повестке. В Ельцин Центре состоялась долгожданная премьера фильма режиссёра Алексея Федорченко «Последняя «Милая Болгария». Новая картина самого успешного уральского кинематографиста наших дней построена на автобиографической повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Но Алексей Федорченко не просто экранизирует текст. Он ставит перед собой и решает трудные и увлекательные задачи, чтобы показать зрителям «меланхолию целого поколения». Наш кинокритик Пётр Кабанов побывал на премьерном показе и делится своими впечатлениями.