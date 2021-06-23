"Красная бурда" представляет: материал – о том, чем до сих пор богаты наши недра, где на просторах России какие месторождения богатейших залежей чего.
Это и неподъёмные залежи тяжёлых металлов в Стопудонецке, и месторождение околышей, просвербита, сульфата авдония, серородной серы, детоната филармония, и Двоеженовское месторождение на Правом Полусреднем Урале, где добывают кастрюлеминий, христарадий, железный горлопан, а также бисульфат, гомосульфат и гетеросульфат пальция.
Известно также, что 50 процентов мировой ртути находится в недрах Градусницкого месторождения около Жидкогорска.
Многочисленные бесполезорудные месторождения делают нашу страну лидером по запасам бесполезной руды. А по запасам сверкалия Россия обходит АЮР и ООЭ вместе взятые.
А самородные шлакоблоки? А апатиты, пофигиты, даидиты, которые добываются в Равнодушногорске «ленивым» способом? А высокосортный асбест (так называемый зебест)? А?
Приятно сознавать, что в России находится около 40 процентов всех мировых запасов почтовикового шпагата (месторождение в бухте Клубкова, Задневоосточный округ). Бесценный замкадмий можно найти везде, кроме Москвы. Ну а по мировым запасам приоритетов Россия, как известно, давно на первом месте в мире!
Особого внимания заслуживает и Палко-Копалинское месторождение (г. Сырьепридатск). Месторождения здесь двужильные: содержат и синдий, и кроуфордий. Геологи также указывают на залежи метеоритов (железных прилетитов).
Сикилаты никеля издавна добывают в Сикилегорске. Здесь же расположено богатейшее медно-лобное месторождение, богатое неадекварцем и углеводорыбами. Здесь же добывают приколийные соли, зашкварций, горючие слюнцы, авотненадий, внукель, жестокалий, медный причиндал, глазные закатыши, смердолик, сквернолик и скверный дрободан.
Попопе-Наказаньевское месторождение (Атататау) славится неисчерпаемыми запасами обормота спринция. В этой местности находят также богатые звуками скворциты и шкворчиты, сифилидные руды, богатые изумрудами изумиты (пос. Кимберлиты Ильича), хризопродаз и молибздец. Добывают эти несметные богатства открытым бесстыжим способом среди бела дня…
Одним словом, хватит. Хватит говорить о том, чего нам надолго хватит!
- Опубликовано в №111 от 24.06.2021
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