Память о скончавшемся от COVID-19 свердловском министре АПК увековечили ежегодной премией

Дмитрий Дегтярёв скончался в июле 2020 года после заболевания коронавирусом. Фото: Свердловское министерство АПК и продовольствия.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об учреждении ежегодной премии имени регионального министра АПК и потребительского рынка Дмитрия Дегтярёва. Он скончался в июле 2020 года после заболевания коронавирусом.

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации Свердловской области.

"Учредить премию губернатора Свердловской области им. Дмитрия Сергеевича Дегтярёва для преподавателей профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих подготовку молодых квалифицированных специалистов для отрасли агропромышленного комплекса Свердловской области", - говорится в тексте указа.

Заявки на участие в конкурсе на соискание премии будут приниматься до 15 октября. Конкурс проводится в два этапа. На первом этапе комиссия заочно оценивает методическую подготовку участников и их умение продемонстрировать свой профессиональный опыт. На втором - участники должны будут очно выступить с видеопрезентацией мастер-класса, проводимого педагогом для студентов, и пройти собеседование с членами комиссии.

В конкурсе могут участвовать преподаватели следующих специальностей:

Фото: портал правовой информации Свердловской области

Размер премии составит 100 тыс. рублей. Глава региона возложил контроль за исполнением документа на своего заместителя Алексея Шмыкова.

Напомним, Евгений Куйвашев анонсировал учреждение премии в память о Дмитрие Дегтярёве ещё в ноябре прошлого года.