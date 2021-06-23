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Общество
23 июня 2021, 16:06

Жители Нижней Туры лично рассказали Евгению Куйвашеву о своих проблемах

  Анна Митчина
Жители Нижней Туры сегодня буквально окружили главу региона. Фото: Галина Соловьёва

Жители Нижней Туры сегодня буквально окружили главу региона. Фото: Галина Соловьёва

23 июня в ходе визита губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру местные жители смогли лично рассказать главе региона о своих проблемах.

Жители одного из многоквартирных домов пожаловалась губернатору на проблемы во взаимодействии с управляющей компанией из-за неправильно начисляемых коммунальных платежей. Нижнетуринцы обращались с жалобой в разные инстанции, но, по их словам, получали лишь отписки. Губернатор Евгений Куйвашев пообещал направить в город министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Депутат Госдумы Антон Шипулин взял ситуацию в Нижней Туре на личный контроль.

Также к Евгению Куйвашеву обратился трудовой коллектив школы №7. У одного из учителей возникли проблемы из-за личной неприязни директора. Педагога уже увольняли, но в судебном порядке восстановили в должности. Сейчас, по словам обратившихся, ситуация снова накалилась. Глава региона пообещал, что этим вопросом займётся профильное министерство.

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Областная газета Свердловской области

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