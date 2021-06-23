Всероссийскую перепись населения проведут с 1 по 31 октября 2021 года

Предварительные итоги переписи станут известны до апреля 2022 года, а подведение и официальное опубликование окончательных итого состоится до конца 2022 года. Фото: Алексей Кунилов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в акты о переносе сроков проведения Всероссийской переписи населения. Она пройдёт в период с 1 по 31 октября 2021 года.

Новым документом кабмин поручил Росстату обеспечить соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении переписи и внести утверждённые изменения в форму Л бланка переписного листа в электронной форме. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

Публикуем обновлённую форму Л бланка:

Фото: портал правовой информации

Как сообщает ТАСС со ссылкой на замруководителя Росстата Павла Смелова, медиаофис уже составил список людей, которые будут работать в качестве переписчиков.

"Технологически мы готовы к цифровой переписи: IT-система для сбора, передачи и обработки данных создана и прошла успешное тестирование, электронные планшеты доставлены в регионы и готовы к работе", - сказал он.

Предварительные итоги переписи станут известны до апреля 2022 года, а подведение и официальное опубликование окончательных итогов состоится до конца 2022 года.

Напомним, что 1 апреля в России началась перепись населения в труднодоступных и отдалённых территориях шести регионов: в Свердловской области, Камчатском крае, Хабаровском крае, Якутии, Чукотском АО и ЯНАО. На сегодняшний день перепись прошли порядка 140 тыс. человек.