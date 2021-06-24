Выпускные в классах, ликвидация Тыгиша, интервью с новым главой Уральского Сбербанка и громкие имена «Эрмитаж-Урала»: самое интересное в свежем номере «Областной газеты»

Доброе утро, дорогие читатели!

Вчера вечером губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал разъяснения по поводу проведения выпускных в школах. По его словам, школьники смогут отметить выпускной, но внутри класса, в узком кругу: «Можно пригласить родителей, главное, чтобы с вами не было людей из другой «вирусной среды», – написал Евгений Куйвашев в на своей Instagram-странице. Подробнее – на первой полосе «ОГ».

29 сентября 1957 года на химкомбинате «Маяк», расположенном в закрытом городе Челябинск-40, взорвалась ёмкость с высокорадиоактивными отходами. Это была первая в истории СССР техногенная авария, в результате которой произошла утечка: в атмосферу попало более 20 миллионов кюри опасных веществ. В общей сложности в зоне радиационного загрязнения оказалось 217 населённых пунктов, из которых 23 были принудительно расселены и уничтожены.

Так, ровно 60 лет назад в Свердловской области ликвидировали село Тыгиш Каменского района. Свыше тысячи человек вынуждены были покинуть свои дома и переехать в другие населённые пункты, а село с 500-летней историей сровняли с землёй. В День Святой Троицы, 20 июня, переселенцы и их потомки вновь собрались на месте, где некогда была их малая родина, чтобы почтить память Тыгиша и вспомнить годы, когда этот населённый пункт ещё существовал. На этой встрече побывал корреспондент «Областной газеты». Это – главный материал сегодняшнего номера.

В последние дни 2020 года в самом крупном в регионе Уральском банке Сбербанка сменился руководитель. На место возглавлявшего его 20 лет Владимира Черкашина был назначен Дмитрий Суховерхов. Новый председатель в интервью «Областной газете» рассказал о судьбе офисов и банкоматов в связи с активной цифровизацией банка, о том, как на Среднем Урале происходит трансформация в Сбер и как изменилось поведение клиентов на фоне пандемии.

Долгожданное открытие в Екатеринбурге центра «Эрмитаж-Урал» должно состояться 3 июля. На днях в столицу Урала приехали первые экспонаты для выставки, посвященной французскому искусству XIX века. Это 80 произведений из собрания Государственного Эрмитажа, авторы которых в особом представлении не нуждаются – Ван Гог, Клод Моне, Ренуар, Дега, Гоген, Сезан… и это далеко не всё. В материале Петра Кабанова вы сможете прочитать о том, какая картина Ван Гога, которую представят в Екатеринбурге, ранее никогда не покидала стен «Эрмитажа», и почему для свердловчан было сделано исключение