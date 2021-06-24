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24 июня 2021, 14:55

С 1 июля начнётся приём заявлений на выплаты беременным и одиноким родителям

Мама с ребёнком

В сумме на выплаты одиноким родителям и беременным женщинам правительство выделит 46 млрд рублей. Фото: Александр Зайцев.

В России с 1 июля по поручению Президента РФ Владимира Путина вводятся два новых пособия - родителям, воспитывающим детей в одиночку, и беременным женщинам. В сумме на эти выплаты правительство выделит 46 млрд рублей.

Как сообщил пресс-секретарь председателя Правительства РФ Борис Беляков в своём Telegram-канале, на сегодняшнем заседании кабмина Михаил Мишустин поручил выделить 10 млрд рублей на выплаты будущим мамам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Получать по 6 350 рублей ежемесячно в 2021 году будут около 400 тыс. женщин.

Ещё 36 млрд рублей выделят на выплаты родителям, которые в одиночку воспитывают ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет. Ежемесячно получать около 5,5 тыс. рублей будут родители 1 миллиона детей.

Свердловское отделение ПФР напоминает о порядке подачи заявлений на такие выплаты.

Заявиться на получение пособий для одиноких родителей и беременных женщин можно либо через портал Госуслуг, либо через клиентскую службу ПФР по месту жительства, приём в которой будет проходить по предварительной записи.

На Среднем Урале одинокие родители будут получать по 5 925 рублей в месяц на каждого ребёнка, то есть сумму, равную 50% от прожиточного минимума в регионе - 11 850 рублей. Свердловчанкам, которые готовятся стать мамами, полагается по 5 983 рубля в месяц - это 50% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, который на Среднем Урале равен 11 966 рублям.

При этом такие выплаты смогут получить только те граждане, размер дохода которых не превышает 11 206 рублей - прожиточный минимум на душу населения в Свердловской области. Критерии оценки нуждаемости будут опубликованы после принятия соответствующего документа федеральным кабмином.

Напомним, закон о новых выплатах семьям с детьми Президент России Владимир Путин подписал в конце мая.

Областная газета Свердловской области

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