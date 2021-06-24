Темы дня

Общество
24 июня 2021, 19:05

В Свердловской области ликвидировали свалку с 40 головами крупного скота

  Анна Митчина
Коровы посутся

На свалке обнаружили 40 голов крупного рогатого скота. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области ликвидировали незаконную свалку останков животных. Того, кто выбросил кости в неположенном месте, ждёт штраф.

На границы Берёзовского с Изоплитом местные жители обнаружили выброшенные 40 голов крупного рогатого скота, сообщают в группе Берёзовского "ВКонтакте". Хозяина останков по горячим следам быстро нашли.

Ему пришлось убирать мусор с общественных территорий и утилизировать его в положенном порядке. Информацию передали в службы Екатеринбурга. Теперь человеку грозит штраф. 

Напомним, в начале июня в посёлке Полеводство ликвидировали незаконную свалку, где среди бытового мусора нашли и кости животных.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
24.06.2021, 19:54 / Общество
Кабмин РФ выделил МВД 30 миллионов на закупку Конституций для вручения с паспортами
24.06.2021, 19:05 / Общество
В Свердловской области ликвидировали свалку с 40 головами крупного скота
24.06.2021, 18:15 / Общество
Нижний Тагил до 28 июня накроет смог
24.06.2021, 17:59 / Общество
Смертность детей на дорогах Свердловской области выросла в 14 раз
24.06.2021, 17:27 / Общество
В Екатеринбурге умер профессор УрФУ Александр Колпаков