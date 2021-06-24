В Свердловской области ликвидировали свалку с 40 головами крупного скота

На свалке обнаружили 40 голов крупного рогатого скота. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области ликвидировали незаконную свалку останков животных. Того, кто выбросил кости в неположенном месте, ждёт штраф.

На границы Берёзовского с Изоплитом местные жители обнаружили выброшенные 40 голов крупного рогатого скота, сообщают в группе Берёзовского "ВКонтакте". Хозяина останков по горячим следам быстро нашли.

Ему пришлось убирать мусор с общественных территорий и утилизировать его в положенном порядке. Информацию передали в службы Екатеринбурга. Теперь человеку грозит штраф.

Напомним, в начале июня в посёлке Полеводство ликвидировали незаконную свалку, где среди бытового мусора нашли и кости животных.