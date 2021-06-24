Дом офицеров в Екатеринбурге украсит изображение Сталина

Барельеф весит около 200 килограммов и выполнен из бетона. Фото: Павел Ворожцов

В этом году исполняется 80 лет со дня открытия в столице Среднего Урала окружного Дома офицеров, который построил известный свердловский архитектор Владимир Емельянов. Ещё в советское время здание стало памятником архитектуры. До начала 90-х на его башне располагался барельеф Иосифа Сталина, но позже скульптуру демонтировали и убрали на хранение в подсобку военно-исторического музея. Весной общественные активисты из движения Захара Прилепина выступили с предложением вернуть изображение отца народов обратно. Руководство ОДО поддержало эту инициативу: барельеф Сталина займёт своё прежнее место в 2023 году.

Вопреки расхожему мнению, памятник отцу народов не был убран с фасада башни ОДО в 1956 году после XX съезда КПСС, развенчавшего культ его личности. Не случилось это и в 1961-м, когда Свердловск посетил инициатор антисталинской кампании Никита Хрущёв. Правда, спустя пару лет бетонный барельеф высотой более метра и массой около 200 килограммов всё же решили скрыть от глаз генсека, когда он в очередной раз собрался приехать в столицу Урала. Визит хоть и не случился, но профиль Сталина обнесли алюминиевым коробом размером два на полтора метра и покрыли его краской в тон зданию.

До перестройки о скульптуре никто не вспоминал: обнаружили её совершенно случайно в 1989–1990 годах маляры-штукатуры в ходе очередной реконструкции шпиля башни. Руководил ими начальник караула пожарной части №4 Свердловска Владимир Алексеев — высотными работами в советское время занимались не промышленные альпинисты, а огнеборцы. По его словам, однажды рабочие в гражданской одежде поднялись на кране и сняли барельеф с фронтона. Произошло это не под покровом ночи, а днём на глазах у десятков людей, и никому из них не было дела до Сталина. Кто и зачем убрал памятник, неизвестно, но в 2007 году его обнаружили в подвале ОДО и переместили в запасники музея боевой славы Урала, где он и хранится до сих пор.

– Несомненно, барельеф обладает высокой художественной ценностью, потому что оформление фасадов, стен и интерьеров ОДО шло под руководством знаменитого уральского скульптора Ильи Камбарова, который до Великой Отечественной войны был членом правления Свердловского отделения Союза художников СССР, – рассказал «ОГ» искусствовед Антон Айнутдинов. – В архивах я нашёл информацию о том, что перед строительством здания в 1939 году в Свердловске даже собирался специальный художественный совет при РККА, который в том числе утвердил внешний вид фасадов.

Историческая значимость скульптуры тоже не вызывает вопросов: несмотря на неоднозначное отношение к Иосифу Сталину в современном обществе, его вклад в Победу над фашизмом неоспорим. Поэтому в мае активисты общественного движения Захара Прилепина предложили вновь поместить барельеф на башню ОДО. Многие жители Екатеринбурга поддерживают эту идею, в частности, председатель Свердловской областной общественной организации ветеранов, пенсионеров Юрий Судаков неоднократно высказывался об этом в разговорах с «ОГ».

– Наш город наполнен совершенно противоположными символами разных эпох, но ему явно не хватает памятника Сталину в противовес скульптуре Ельцина, – отмечает координатор общественного движения Захара Прилепина по Свердловской области Алексей Никифоров. – Барельеф прекрасно впишется в архитектуру Екатеринбурга, а его установка не потребует больших денег, в отличие от создания нового памятника. Тем более что военные непротив возвращения Сталина на своё место.

Начальник Дома офицеров ЦВО полковник Сергей Конов говорит, что процесс восстановления займёт около двух лет. Прежде всего необходимо поднять проектные и строительные документы 30–40-х годов, где этот барельеф есть, и аналогичные документы 70–80-х годов, когда ОДО присваивали статус памятника архитектуры.

– Скорее всего, в них уже барельефа нет, потому что тогда он был закрыт коробом, – добавляет Сергей Конов. – Соответственно, нужно будет вносить корректировки в проект, а эта бюрократическая процедура займёт не менее полугода. И уже после получения готового документа, его согласования в департаменте архитектуры Екатеринбурга и управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, мы займёмся установкой памятника. Техническая часть не такая уж и сложная, но тоже потребует проведения проектных и производственных работ. По моим подсчётам, в 2023 году всё закончим. Как бы ни относились к Сталину, барельеф нужно повесить обратно, чтобы восстановить первоначальный облик Дома офицеров.

Захар ПРИЛЕПИН, сопредседатель партии "Справедливая Россия – Патриоты – За Правду": – Согласно любой социологии, Сталин является самой популярной политической фигурой в России. И сравниться с ним в рейтинге народной приязни и любви может только действующий президент. Если две трети населения страны воспринимают этого человека как ковавшего Победу в числе великих тружеников, военнослужащих и маршалов нашей страны, значит надо как минимум учесть любовь, внимание и почитание подавляющего большинства страны. Это дело ближайшего будущего и этот процесс не остановить. Лучше его возглавить, чем находиться в хвосте.

Здание окружного Дома офицеров в Свердловске, 1947 год. Посредине башни отчётливо виден барельеф Иосифа Сталина. Фото: Государственный архив Свердловской области

Скульптурное изображение вождя народов появится на здании ОДО не раньше 2023 года. Фото: Павел Ворожцов