«Передышка» от техосмотра, первый наёмный дом и месяц до Олимпиады: самое важное в номере «ОГ» за 25 июня

Доброе утро, дорогие читатели!

Главный материал сегодняшнего номера «Областной газеты» посвящён отвязке техосмотра (ТО) от полиса ОСАГО. Государственная Дума России в третьем, последнем, чтении приняла законопроект об отмене обязательного ТО для получения полиса ОСАГО. И если документ одобрит Совет Федерации и подпишет Президент России, то новый закон вступит в силу 22 августа этого года. Однако это не значит, что техосмотр отменяется совсем и для всех, как это поняли многие. «Областная газета» разобралась в ситуации.

В Свердловской области появился первый наёмный дом. Квартиры в нём предназначены для сдачи в аренду определённым категориям граждан по цене значительно ниже рыночной. Это делается для устранения кадрового дефицита в бюджетной сфере. Пилотный проект реализуется в Нижней Туре. Востребованность такого жилья оказалась очень высока: на 42 квартиры в первом наёмном доме поступило 500 заявок. Подробнее – в репортаже «ОГ».

Ровно месяц остаётся до старта летней Олимпиады в Токио. Списки сборных почти сформированы и спортсмены готовы к соревновательным дням. Международный олимпийский комитет (МОК) всерьёз настроен довести дело до конца, несмотря на сложную ситуацию с пандемией. «Облгазета» собрала всю актуальную информацию о формате самых необычных Олимпийских игр в истории, а также свердловских спортсменах, которые должны отправить в Токио.

А вот марафонам, которые должны были пройти на территории нашего региона, повезло меньше. Вслед за культурными массовыми мероприятиями в запланированные даты не состоятся традиционный международный марафон «Европа-Азия» и горный марафон «Конжак». Наш обозреватель Данил Паливодарассказывает, что организаторы предлагают участникам взамен.