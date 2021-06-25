Ассоциация туроператоров предупредила о массовой аннуляции туров в Краснодарский край

Всем заезжающим туристам для получения сертификата о полной вакцинации до 1-2 августа, с учётом 21 дня между инъекциями, первую дозу прививки необходимо получить уже на следующей неделе. Фото: Евгения Скачкова

Губернатор Краснодарского края объявил о жёстких ограничениях с 1 августа - южные курорты будут принимать только привитых от COVID-19. В Ассоциации туроператоров уже заявили, что россияне из-за этого начали массово аннулировать туры.

"Требование к отелям Краснодарского края с 1 августа 2021 года принимать только привитых от COVID-19 гостей является технически невыполнимым для туристов. Всем заезжающим туристам для получения сертификата о полной вакцинации до 1-2 августа, с учётом 21 дня между инъекциями, первую дозу прививки необходимо получить уже на следующей неделе, что затруднительно реализовать с учётом очередей во всех регионах", – говорится в письмах АТОР, которые направлены в Правительство РФ, Ростуризм и губернатору Краснодарского края.

В Ассоциации туроператоров отмечают, что зарубежные страны оставляют туристам выбор – ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, а российские курорты решили не оставлять такого выбора.

Напомним, что на юге России собираются ввести следующие ограничения из-за роста забоевших коронавирусом:

С 1 июля в гостиницы, пансионаты, санатории и детские лагеря будут заселять только тех, у кого имеется отрицательный ПЦР-тест или документ, подтверждающий вакцинацию от ковида;

С 1 августа курорты края будут принимать только тех, кто полностью прошёл вакцинацию от коронавируса, за исключением граждан, имеющих противопоказания.

Накануне в Краснодарском крае выявили 123 новых ковид-пациента, а за всё время пандемии - 50 926.