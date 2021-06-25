Молодые уральцы назвали героев нашего времени

27 июня россияне отметят День молодёжи. Накануне мы пообщались с молодыми уральцами из разных сфер, чтобы узнать - кто для них сегодня авторитет, кто пришёл на смену Чацкому, Печорину и другим героям прошлого Фото: Максим Смагин

27 июня россияне отмечают День молодёжи. В канун праздника «Облгазета» пообщалась с молодым поколением уральцев. Мы попросили молодёжь порассуждать – кто для них сегодня авторитет и почему? Кто вообще может претендовать на звание героя нашего времени? Вот что у нас получилось…

Максим КЫРЧИКОВ, главный специалист управления экспертно-аналитической работы и международных связей департамента организационного и документационного обеспечения администрации Екатеринбурга (32 года):

Фото: Из личного архива

– Авторитетами для меня являются те молодые люди, которые относятся к категории self-made, умные, талантливые и деятельные. Из имён могу назвать екатеринбургского историка Константина Бугрова, который уже в 34 года стал доктором наук. Общественницу Марию Воропаеву, уже несколько лет возглавляющую Молодёжный парламент при Госдуме ФС РФ и реализовавшую множество успешных проектов. Артёма Николаева, которому удалось выстроить достаточно слаженную работу одного из крупнейших молодёжных общественно-политических движений на территории Свердловской области и УрФО в целом. Такие люди могут быть флагманами интересных идей, они обладают наработанным авторитетом и способны быть хорошими мотиваторами для других людей.

Илья ФОКИН, штабелировщик металла ЕВРАЗ НТМК (24 года, Нижний Тагил):

Фото: Из личного архива

– Работаю на комбинате второй год. Наш участок – цифровизированный склад – самый юный на комбинате. Он создан в конце прошлого года. И бригады здесь состоят в основном из молодёжи, умеющей обращаться с электроникой. Многие находят своих кумиров в кинофильмах или среди исторических персонажей. Но мне кажется, что на нашу судьбу более влияют люди, живущие рядом. Лично я беру пример со своего начальника участка. В свои 33 года Евгений Лысков делает успешную карьеру на производстве и, как в шахматах, продумывает работу на несколько шагов вперёд. Когда я пришёл на участок, Евгений Александрович спросил напрямую, хочу ли я двигаться вперёд или меня устраивает рядовая должность. Предложил без отрыва от производства пройти обучение в центре подготовки персонала. Я согласился поучиться и теперь замещаю мастера.

Илья МАЙОРОВ, учитель истории и обществознания лицея №12 (26 лет, Екатеринбург):

Фото: Из личного архива

– Я всегда восхищаюсь людьми, которые занимаются чем-то сложным, – например, генетики. Особенно если это молодые специалисты, которые добились высот в свои юные годы. Медики вообще – герои нашего времени. Также я очень уважаю литературных героев романов Эриха Марии Ремарка – молодых парней, которые пришли с войны.

Мне нравится тема потерянного поколения, так как я человек, который родился на стыке 1990–2000 годов, когда нас в принципе воспитывали в духе советского времени, но пытались давать и что-то новое. Герои Ремарка восхищают меня тем, что, несмотря на все пройденные испытания, они оставались людьми.

Иван МЕТЕЛЬ, лейтенант Российской армии, (27 лет, Екатеринбург):

Фото: Из личного архива

– Для меня герои – это люди, которые своей жизнью и делами способны вдохновить, стать личным примером, ориентиром и даже опорой в жизни. Если говорить о наших современниках, то в большом количестве примеров для подражания я выделяю несколько человек. Это Иван Ургант – пример хорошего стиля и чувства юмора, Криштиану Роналду – лучший пример спортсмена и правильного отношения к собственному здоровью, Константин Хабенский – талантливый актёр и благородный человек, Алексей Иванов – отличный писатель, образец мастерского владения словом.

Александра ШУБИНА, врач-дерматолог Свердловского областного кожно-венерологического диспансера, кандидат медицинских наук (30 лет, Екатеринбург):

Фото: Из личного архива

– Мои главные авторитеты – преподаватели в университете, которые многому научили меня и по-прежнему остаются для меня наставниками, даже если сейчас они уже мои коллеги. Это доцент кафедры дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности УГМУ Юрий Бочкарёв, заведующая кафедрой дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности УГМУ доктор медицинский наук, профессор Марина Уфимцева. Они настоящие профессионалы своего дела, и работают на благо не только пациентов, но и врачей, поддерживая молодых специалистов в профессиональном и в личном плане. Также неким авторитетом для меня является и Стив Джобс – как человек, который создал целую империю в информационном мире благодаря своим организаторским способностям, хватке и умению понимать потребности людей.

Андрей ЕГОРЫЧЕВ, полузащитник футбольного клуба «Урал» (28 лет, Екатеринбург):

Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

– Героем нашего времени назову человека, который во времена материальных ценностей и эпоху массового потребления находит в себе силы открыть своё сердце духовным идеям. Для меня героями являются мои родители – то, как они отдаются нам и нашим детям, жертвуют собой. Моя жена – тоже мой герой. Она сильный человек, терпеливая, любящая мама и супруга. Героями являются многие. Например, врачи, которые работают день и ночь с ковидными больными во время пандемии. Или те учителя, которые за небольшие деньги вкладывают всю душу в наше развитие. Например, моя учительница по русскому языку и литературе, а также художественный руководитель, которая писала нам сценарии для ШТЭМов (ШТЭМ – школьный театр эстрадных миниатюр. – Прим.авт.), кавээнов – Ольга Николаевна Наумова. Или мой первый тренер по футболу Валерий Александрович Мешалкин, который ходил и тренировал за идею, получал гроши, но занимался своим любимым делом.

Тимофей ЖУКОВ, депутат Екатеринбургской городской думы:

Фото: Из личного архива

– Для меня большим авторитетом и героем нашего времени является протоиерей Александр Евгеньевич Ткаченко – основатель первого детского хосписа в России. С недавних пор он возглавляет фонд «Круг Добра», который помогает закупать дорогостоящие лекарства для детей с редкими заболеваниями. Я считаю, что развитие детской паллиативной помощи в стране во многом ассоциируется именно с его именем. Это человек, который причастен к развитию детских хосписов во многих регионах России.

Евгения КИСЕЛЁВА, учитель литературы в школе №170 (22 года, Екатеринбург):

Фото: Из личного архива

– Есть много прекрасных людей, которых можно уважать, и на первом месте среди них для меня стоит моя мама. Но все известные личности такие же люди, потому я их не превозношу. Да и в литературе мне всегда нравились «маленькие люди». Таких людей общество просто губит, поэтому приходится быть сильным и выживать собственными усилиями, так что кумиров себе не создаю.

Антон БУТАКОВ, актёр, директор и главный режиссёр Центра современной драматургии, замдиректора по творческой деятельности Нового Молодёжного театра (Нижний Тагил):

Фото: Из личного архива

– У каждого времени точно есть свой герой. Но вопрос в том: можем ли мы увидеть его вблизи наших дней? Считаю, что я тоже герой нашего времени (улыбается). Речь о том, что в нашу эпоху у всех людей есть возможность себя реализовать. Многие делают это через соцсети. Недавно смотрел фильм о музыкантах и понял, как раньше им было сложно пробиться, а сейчас каждый может быстро достичь какого-то уровня. Соцсети ведут почти все. А это уже некая публичность. Но у кого-то миллион подписчиков, а у кого-то тысяча. Что-то выкладывая и получая отклик, ты уже можешь быть героем. Ведь у Лермонтова, в «Герое нашего времени», Печорин представлял собой срез поколения постромантиков. Но то, естественно, вымышленный персонаж. А есть и реальные герои. Как Курт Кобейн в 90-е или Майкл Джексон. В «нулевые» были свои. Они есть в каждой сфере, и понимаем мы это только со временем. Но сегодня каждый человек может стать мегапопулярным по одному клику. Моргенштерн, например, суперзвезда. Но этот герой сформирован нами.

Алексей КАЗАРИНОВ, глава Таборинского сельского поселения (33 года, Таборы):

Фото: Из личного архива

– Выделить кого-то одного из артистов, спортсменов, бизнесменов не могу – их у меня много. В политической сфере с уважением отношусь к нашему президенту Владимиру Путину и губернатору нашей области Евгению Куйвашеву. Они для меня – авторитетные личности, руководители. И говорю так, не потому, что я – глава территории, муниципальный служащий. Эти люди ведут страну и регион вперёд. Да, внутренняя политика сегодня несколько «хромает». Но внешняя политика и вес Свердловской области – тут у меня вопросов нет. Прогресс есть однозначно. И мы, в уральской глубинке тоже видим, как жизнь меняется. Нам стали регулярно выделять средства из бюджета области, дали возможность участвовать в государственных программах. У нас стали получать поддержку молодые семьи. Стали ремонтироваться большие объекты, например, мосты. Перечислять могу много.

Конечно, судить о позиции всей молодёжи на основании этих ответов было бы некорректно. Но есть вещи, которые нас удивили. Ни один из опрошенных не смог ответить на наши, казалось бы, простые вопросы – с ходу. Практически все просили время – от нескольких часов до суток. Первых лиц страны и региона назвал только один человек, и тот, по сути, чиновник. Из вполне ожидаемых имён прозвучал только Моргенштерн. А вот распиаренного Алексея Навального не назвал никто (не такой уж он герой?!). Удивило и то, что героями нашего времени многие видят отнюдь не сверстников, а своих родителей. Может быть, явных лидеров, способных объединить вокруг себя большинство молодёжи, сегодня нет?

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