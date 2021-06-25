Молодые уральцы назвали героев нашего времени

27 июня россияне отмечают День молодёжи. В канун праздника «Облгазета» пообщалась с молодым поколением уральцев. Мы попросили молодёжь порассуждать – кто для них сегодня авторитет и почему? Кто вообще может претендовать на звание героя нашего времени? Вот что у нас получилось…
- Максим КЫРЧИКОВ, главный специалист управления экспертно-аналитической работы и международных связей департамента организационного и документационного обеспечения администрации Екатеринбурга (32 года):
– Авторитетами для меня являются те молодые люди, которые относятся к категории self-made, умные, талантливые и деятельные. Из имён могу назвать екатеринбургского историка Константина Бугрова, который уже в 34 года стал доктором наук. Общественницу Марию Воропаеву, уже несколько лет возглавляющую Молодёжный парламент при Госдуме ФС РФ и реализовавшую множество успешных проектов. Артёма Николаева, которому удалось выстроить достаточно слаженную работу одного из крупнейших молодёжных общественно-политических движений на территории Свердловской области и УрФО в целом. Такие люди могут быть флагманами интересных идей, они обладают наработанным авторитетом и способны быть хорошими мотиваторами для других людей.
- Илья ФОКИН, штабелировщик металла ЕВРАЗ НТМК (24 года, Нижний Тагил):
– Работаю на комбинате второй год. Наш участок – цифровизированный склад – самый юный на комбинате. Он создан в конце прошлого года. И бригады здесь состоят в основном из молодёжи, умеющей обращаться с электроникой. Многие находят своих кумиров в кинофильмах или среди исторических персонажей. Но мне кажется, что на нашу судьбу более влияют люди, живущие рядом. Лично я беру пример со своего начальника участка. В свои 33 года Евгений Лысков делает успешную карьеру на производстве и, как в шахматах, продумывает работу на несколько шагов вперёд. Когда я пришёл на участок, Евгений Александрович спросил напрямую, хочу ли я двигаться вперёд или меня устраивает рядовая должность. Предложил без отрыва от производства пройти обучение в центре подготовки персонала. Я согласился поучиться и теперь замещаю мастера.
- Илья МАЙОРОВ, учитель истории и обществознания лицея №12 (26 лет, Екатеринбург):
– Я всегда восхищаюсь людьми, которые занимаются чем-то сложным, – например, генетики. Особенно если это молодые специалисты, которые добились высот в свои юные годы. Медики вообще – герои нашего времени. Также я очень уважаю литературных героев романов Эриха Марии Ремарка – молодых парней, которые пришли с войны.
Мне нравится тема потерянного поколения, так как я человек, который родился на стыке 1990–2000 годов, когда нас в принципе воспитывали в духе советского времени, но пытались давать и что-то новое. Герои Ремарка восхищают меня тем, что, несмотря на все пройденные испытания, они оставались людьми.
- Иван МЕТЕЛЬ, лейтенант Российской армии, (27 лет, Екатеринбург):
– Для меня герои – это люди, которые своей жизнью и делами способны вдохновить, стать личным примером, ориентиром и даже опорой в жизни. Если говорить о наших современниках, то в большом количестве примеров для подражания я выделяю несколько человек. Это Иван Ургант – пример хорошего стиля и чувства юмора, Криштиану Роналду – лучший пример спортсмена и правильного отношения к собственному здоровью, Константин Хабенский – талантливый актёр и благородный человек, Алексей Иванов – отличный писатель, образец мастерского владения словом.
- Александра ШУБИНА, врач-дерматолог Свердловского областного кожно-венерологического диспансера, кандидат медицинских наук (30 лет, Екатеринбург):
– Мои главные авторитеты – преподаватели в университете, которые многому научили меня и по-прежнему остаются для меня наставниками, даже если сейчас они уже мои коллеги. Это доцент кафедры дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности УГМУ Юрий Бочкарёв, заведующая кафедрой дерматовенерологии и безопасности жизнедеятельности УГМУ доктор медицинский наук, профессор Марина Уфимцева. Они настоящие профессионалы своего дела, и работают на благо не только пациентов, но и врачей, поддерживая молодых специалистов в профессиональном и в личном плане. Также неким авторитетом для меня является и Стив Джобс – как человек, который создал целую империю в информационном мире благодаря своим организаторским способностям, хватке и умению понимать потребности людей.
- Андрей ЕГОРЫЧЕВ, полузащитник футбольного клуба «Урал» (28 лет, Екатеринбург):
– Героем нашего времени назову человека, который во времена материальных ценностей и эпоху массового потребления находит в себе силы открыть своё сердце духовным идеям. Для меня героями являются мои родители – то, как они отдаются нам и нашим детям, жертвуют собой. Моя жена – тоже мой герой. Она сильный человек, терпеливая, любящая мама и супруга. Героями являются многие. Например, врачи, которые работают день и ночь с ковидными больными во время пандемии. Или те учителя, которые за небольшие деньги вкладывают всю душу в наше развитие. Например, моя учительница по русскому языку и литературе, а также художественный руководитель, которая писала нам сценарии для ШТЭМов (ШТЭМ – школьный театр эстрадных миниатюр. – Прим.авт.), кавээнов – Ольга Николаевна Наумова. Или мой первый тренер по футболу Валерий Александрович Мешалкин, который ходил и тренировал за идею, получал гроши, но занимался своим любимым делом.
- Тимофей ЖУКОВ, депутат Екатеринбургской городской думы:
– Для меня большим авторитетом и героем нашего времени является протоиерей Александр Евгеньевич Ткаченко – основатель первого детского хосписа в России. С недавних пор он возглавляет фонд «Круг Добра», который помогает закупать дорогостоящие лекарства для детей с редкими заболеваниями. Я считаю, что развитие детской паллиативной помощи в стране во многом ассоциируется именно с его именем. Это человек, который причастен к развитию детских хосписов во многих регионах России.
- Евгения КИСЕЛЁВА, учитель литературы в школе №170 (22 года, Екатеринбург):
– Есть много прекрасных людей, которых можно уважать, и на первом месте среди них для меня стоит моя мама. Но все известные личности такие же люди, потому я их не превозношу. Да и в литературе мне всегда нравились «маленькие люди». Таких людей общество просто губит, поэтому приходится быть сильным и выживать собственными усилиями, так что кумиров себе не создаю.
- Антон БУТАКОВ, актёр, директор и главный режиссёр Центра современной драматургии, замдиректора по творческой деятельности Нового Молодёжного театра (Нижний Тагил):
– У каждого времени точно есть свой герой. Но вопрос в том: можем ли мы увидеть его вблизи наших дней? Считаю, что я тоже герой нашего времени (улыбается). Речь о том, что в нашу эпоху у всех людей есть возможность себя реализовать. Многие делают это через соцсети. Недавно смотрел фильм о музыкантах и понял, как раньше им было сложно пробиться, а сейчас каждый может быстро достичь какого-то уровня. Соцсети ведут почти все. А это уже некая публичность. Но у кого-то миллион подписчиков, а у кого-то тысяча. Что-то выкладывая и получая отклик, ты уже можешь быть героем. Ведь у Лермонтова, в «Герое нашего времени», Печорин представлял собой срез поколения постромантиков. Но то, естественно, вымышленный персонаж. А есть и реальные герои. Как Курт Кобейн в 90-е или Майкл Джексон. В «нулевые» были свои. Они есть в каждой сфере, и понимаем мы это только со временем. Но сегодня каждый человек может стать мегапопулярным по одному клику. Моргенштерн, например, суперзвезда. Но этот герой сформирован нами.
- Алексей КАЗАРИНОВ, глава Таборинского сельского поселения (33 года, Таборы):
– Выделить кого-то одного из артистов, спортсменов, бизнесменов не могу – их у меня много. В политической сфере с уважением отношусь к нашему президенту Владимиру Путину и губернатору нашей области Евгению Куйвашеву. Они для меня – авторитетные личности, руководители. И говорю так, не потому, что я – глава территории, муниципальный служащий. Эти люди ведут страну и регион вперёд. Да, внутренняя политика сегодня несколько «хромает». Но внешняя политика и вес Свердловской области – тут у меня вопросов нет. Прогресс есть однозначно. И мы, в уральской глубинке тоже видим, как жизнь меняется. Нам стали регулярно выделять средства из бюджета области, дали возможность участвовать в государственных программах. У нас стали получать поддержку молодые семьи. Стали ремонтироваться большие объекты, например, мосты. Перечислять могу много.
Конечно, судить о позиции всей молодёжи на основании этих ответов было бы некорректно. Но есть вещи, которые нас удивили. Ни один из опрошенных не смог ответить на наши, казалось бы, простые вопросы – с ходу. Практически все просили время – от нескольких часов до суток. Первых лиц страны и региона назвал только один человек, и тот, по сути, чиновник. Из вполне ожидаемых имён прозвучал только Моргенштерн. А вот распиаренного Алексея Навального не назвал никто (не такой уж он герой?!). Удивило и то, что героями нашего времени многие видят отнюдь не сверстников, а своих родителей. Может быть, явных лидеров, способных объединить вокруг себя большинство молодёжи, сегодня нет?
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- Опубликовано в №113 от 26.06.2021 под заголовком «Владимир Путин, Моргенштерн и…мама».