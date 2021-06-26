День молодёжи и герои нашего времени, фестивали, которые всё же состоятся и необычная дача Маргариты Чинцовой: самое интересное в номере «ОГ» за 26 июня

Доброе утро, дорогие читатели!

Завтра россияне отметят День молодёжи. Накануне мы пообщались с молодыми уральцами из разных сфер, чтобы узнать – кто для них сегодня авторитет, кого они считают героями нашего времени. Результаты опроса оказались местами неожиданными – от Ивана Урганта и Криштиану Роналду до Моргенштерна. А кто ещё – читайте в главном материале сегодняшнего номера «Областной газеты».

28 июня главному дирижёру Свердловского театра музыкальной комедии Борису Нодельману исполняется 75 лет. В этот день в театре стартует триада юбилейных вечеров: зрители увидят лучшие спектакли последнего времени – «Декабристы», «Боккаччо», «Эвита». Каждый стал событием, выразительной иллюстрацией развития жанра оперетты и мюзикла. Все три вечера за пультом – соавтор спектаклей Борис Нодельман. Большой материал о юбиляре – на полосе «Культура/спорт».

Коронавирус опять и опять подрывает планы во многих сферах нашей жизни. Традиционные летние фестивали страдают из-за пандемии уже второй год подряд. Опять перенесено одно из главных событий года – Уральская ночь музыки. Однако есть события, которые всё же пройдут в Екатеринбурге и Свердловской области в ближайшее время. Подробности – в материале Петра Кабанова.

Художник и педагог Маргарита Чинцова стала героем постоянной рубрики «Моя дача – такая удача» и пригласила журналистов «ОГ» на свой необычный участок, который когда-то купила у мамы «чайфа» – Владимира Бегунова. О том, как же обустроена дача Маргариты - читайте в тексте Татьяны Буровой.