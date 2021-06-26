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Общество
26 июня 2021, 10:59

Градообразующие предприятия Нижнего Тагила намерены высадить более тысячи деревьев

Нижний Тагил

Глава города Владислав Пинаев обещал в короткие сроки утвердить «дорожную карту» по озеленению. Фото: Павел Ворожцов

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев обсудил вопросы озеленения города с руководителями крупных предприятий. Они договорились о разработке консолидированной программы озеленения, которая предполагает в том числе высадку сотен деревьев, что позволит улучшить экологическую обстановку.

Градоначальник в ходе встречи отметил, что градообразующие предприятия ежегодно высаживают цветы во всех районах, но чтобы достичь максимального эффекта, а город встретил своё 300-летие в красивом цветочном обрамлении, принято решение создать с промышленными предприятиями совместную программу по озеленению. «Нужна система и план действий. Главы районов совместно со специалистами службы экологической безопасности определят территории, которые войдут в программу и варианты возможного озеленения», - подчеркнул Владислав Пинаев.

Директор по персоналу УВЗ Константин Захаров анонсировал проведение субботника в лесопарковой зоне «Пихтовые горы» и посадку там деревьев. Он предложил использовать при озеленении не только цветочную рассаду, но и многолетние растения. «Мы предлагаем к юбилею города провести акцию «300 деревьев к 300-летию», чтобы в каждом районе (в Нижнем Тагиле их три — прим. ред.) появилось такое количество новых деревьев», - сказал Константин Захаров.

Представители НТМК в свою очередь заявили о готовности выделить 600 тысяч рублей на проведение акции «Семейное дерево» на территории Тагилстроя и Гальяно-Горбуновского массива – территорий, где проживает больше всего работников комбината, сообщили в пресс-службе администрации города.

Таким образом, общими усилиями предприятий в городе планируется высадить более тысячи деревьев. «В ближайшее время мы создадим «дорожную карту» по озеленению города, согласуем её с предприятиями и начнём работу», - подвел итог встречи Владислав Пинаев.

Как писала «Областная газета», в Нижнем Тагиле также реализуется проект «Чистый воздух», цель которого - улучшение экологической ситуации. На эти цели будет выделено 2,35 млрд рублей. Кроме того, крупнейшие нижнетагильские предприятия, вроде Уралвагонзавода, Высокогорского ГОК и ЕВРАЗ НТМК, планируют инвестировать в модернизацию производств, загрязняющих воздух, около 4 млрд рублей. В 2019 году на эти же цели промышленные предприятия направили около 327 млн рублей.

Областная газета Свердловской области

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