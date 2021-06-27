Евгений Куйвашев и Людмила Бабушкина поздравили свердловчан с Днём молодёжи

Губернатор и председатель Законодательного собрания отметили значительный вклад молодого поколения в развитие региона. Фото: Александр Исаков

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина поздравили свердловчан с Днём молодёжи. В своих обращениях они отметили важный вклад молодого поколения в развитие потенциала области в различных сферах от волонтёрского движения и спорта, до бизнеса и науки.

Глава региона напомнил, что на Среднем Урале проживает более миллиона молодых людей. По его мнению, это мощная движущая сила всех социально-экономических процессов в регионе, поскольку успешно проявляет себя во всех сферах деятельности: учится, работает, активно участвует в общественной жизни.

«Пусть прекрасные годы молодости дадут вам заряд положительной энергии, научат оставаться стойкими в решении любых проблем и подарят верных друзей. Уверен, ваши светлые головы и надёжные, крепкие руки послужат дальнейшему укреплению и процветанию родного края. Желаю молодым уральцам исполнения всех самых смелых планов, счастья, любви, здоровья, ярких впечатлений и событий!», - сказал Евгений Куйвашев.

Людмила Бабушкина поздравила молодёжь от имени всех депутатов Законодательного собрания Свердловской области. По её словам, от нынешних школьников и студентов, молодых специалистов и исследователей, инженеров и рабочих, предпринимателей и администраторов, политиков и общественных активистов зависит будущее не только родного региона, но и всей страны.

Она отметила уверенные шаги в творческом и профессиональном развитии, важные победы в учёбе, науке, бизнесе, реализации общественных, спортивных и социальных проектов.

«Молодость – это самая прекрасная пора надежд и свершений. В молодые годы человек выбирает будущую профессию, создаёт семью, закладывает основы всей своей дальнейшей жизни. Поэтому так важно именно сейчас сделать правильный выбор, определиться с жизненными приоритетами и приложить максимум усилий для достижения поставленных целей! Пусть всегда будет с вами уверенность в завтрашнем дне и желание никогда не останавливаться на достигнутом, а энергия, творчество и интеллект помогут вам одерживать новые и новые победы. Здоровья и удачи вам!», - обратилась Людмила Бабушкина.

С полными текстами поздравительных обращений вы можете ознакомиться на первой полосе свежего номера «Областной газеты».

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