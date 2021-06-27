Екатеринбург отпразднует День молодёжи в режиме онлайн

Запланированы продолжительные шоу с розыгрышами призов. Фото: Александр Исаков

В День молодёжи в Екатеринбурге запланирована яркая праздничная программа. Однако мероприятия пройдут в онлайн формате из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Как рассказала в ходе пресс-конференции начальник управления молодёжной политики администрации Екатеринбурга Юлия Касимова, с утра в Уральской футбольной академии стартует турнир по мини-футболу, а в спорткомплексе «Калининец» пройдут соревнования по ролкроссу.

В Уральском федеральном университете в 11:00 состоится торжественное вручение аттестатов выпускникам кафедры организации работы с молодёжью. Его можно посмотреть в прямой трансляции.

Основная онлайн программа стартует в 12:00 в социальной сети «ВКонтакте». В рамках проекта «Молодёжный проспект» Аллея ЕКБ ДляКаждого представит поздравительные ролики и прямые трансляции с городских мероприятий. Каждые полчаса организаторы будут проводить среди зрителей конкурсы и розыгрыши с вручением призов. Завершится данная программа в 17:00 часов.

По словам лидера молодёжного косплей-движения Светланы Фёдоровой с 17:00 до 20:00 состоится онлайн-концерт с двумя шоу - костюмированным и огненным.

456 тысяч молодых екатеринбуржцев составляет одну треть населения уральской столицы. В систему молодёжной политики города входит 11 учреждений, которые работают с разновозрастными группами. Также в систему входят 19 вузов и 42 колледжа - Екатеринбург можно по праву называть студенческим городом.

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