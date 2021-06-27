В России с 1 июля пенсии и соцвыплаты станут зачислять только на карты «Мир»

Изначально переход на платёжную систему «Мир» был запланирован на 1 июля 2020 года. Фото: Владимир Мартянов

На российские банки возложено обязательство с 1 июля зачислять пенсии и социальные выплаты исключительно на карты национальной платёжной системы «Мир» или на счета или вклады с возможностью пополнения и снятия. Получить деньги на карты Visa и MasterCard (Maestro) будет невозможно.

Для оформления карты «Мир» гражданину следует обратиться в банк, через который он получает пенсию. Затем реквизиты карты необходимо передать в Пенсионный фонд России (ПФР). Это возможно осуществить через единый портал государственных услуг или в личном кабинете на сайте ПФР. Помимо этого, заявление гражданин может подать лично, обратившись в клиентскую службу ПФР или многофункциональный центр (МФЦ).

В том случае, если получатель пенсии или социальной выплаты не успеет оформить карту до 1 июля, банк зачислит средства на счёт, не привязанный к карте. При отсутствии такового, банк уведомит получателя с просьбой явиться за деньгами лично в течение 10 рабочих дней. Если гражданин не сможет, на 11-й рабочий день банк вернёт выплату в ПФР и уведомит об этом клиента.

Напомним, требование о переводе пенсий в систему «Мир» предусмотрено Федеральным законом «О национальной платёжной системе». Как писала «Областная газета», изначально планировалось завершить данный процесс к 1 июля 2020 года, но из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки на фоне распространения коронавирусной инфекции срок переносили.