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28 июня 2021, 10:26

В правительстве одобрили проект переноса выходных дней в 2022 году

Семья идёт гулять в парк в выходной

Проект переноса выходных дней согласовали Минфин и Минэкономразвития РФ, а также Российская трёхсторонняя комиссия и Союз промышленников и предпринимателей. Фото: Галина Соловьёва

В 2022 году выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье) перенесут на 3 и 10 мая, а с субботы 5 марта на понедельник 7 марта. Новогодние праздники будут длиться 10 дней, а майские - будут раздельными.

Проект переноса выходных дней согласовали Минфин и Минэкономразвития РФ, а также Российская трёхсторонняя комиссия и Союз промышленников и предпринимателей. Об этом сообщает "Российская газета".

Проект ранее разработал Минтруд РФ. Ожидается также, что в связи с празднованием Дня защитника Отечества в следующем году будет только один выходной - 23 февраля (среда). 5 марта будет рабочей субботой.

В 2022 году россияне будут отдыхать:

  • с 31 декабря по 9 января (10 дней), 
  • 23 февраля (один день), 
  • с 6 по 8 марта (с воскресенья по вторник включительно - три дня), 
  • с 30 апреля по 3 мая (4 дня - с субботы по вторник),
  • с 7 по 10 мая (те же 4 дня), 
  • с 11 по 13 июня (3 дня - с субботы по понедельник), 
  • с 4 по 6 ноября (3 дня - с пятницы по воскресенье).

Напомним, что в этом году 31 декабря (пятница) будет нерабочим за счёт переноса выходного дня с 3 января 2021 года.

Областная газета Свердловской области

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