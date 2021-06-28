В правительстве одобрили проект переноса выходных дней в 2022 году

Проект переноса выходных дней согласовали Минфин и Минэкономразвития РФ, а также Российская трёхсторонняя комиссия и Союз промышленников и предпринимателей. Фото: Галина Соловьёва

В 2022 году выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье) перенесут на 3 и 10 мая, а с субботы 5 марта на понедельник 7 марта. Новогодние праздники будут длиться 10 дней, а майские - будут раздельными.

Проект переноса выходных дней согласовали Минфин и Минэкономразвития РФ, а также Российская трёхсторонняя комиссия и Союз промышленников и предпринимателей. Об этом сообщает "Российская газета".

Проект ранее разработал Минтруд РФ. Ожидается также, что в связи с празднованием Дня защитника Отечества в следующем году будет только один выходной - 23 февраля (среда). 5 марта будет рабочей субботой.

В 2022 году россияне будут отдыхать:

с 31 декабря по 9 января (10 дней),

23 февраля (один день),

с 6 по 8 марта (с воскресенья по вторник включительно - три дня),

с 30 апреля по 3 мая (4 дня - с субботы по вторник),

с 7 по 10 мая (те же 4 дня),

с 11 по 13 июня (3 дня - с субботы по понедельник),

с 4 по 6 ноября (3 дня - с пятницы по воскресенье).

Напомним, что в этом году 31 декабря (пятница) будет нерабочим за счёт переноса выходного дня с 3 января 2021 года.