Свердловские архивисты открыли выставку о партизанах с Урала

Удостоверение личности Лидии Момино, выданное ей в Италии в годы Второй мировой войны. Фото: ГААОСО

Сегодня, 29 июня, в России отмечают День партизан и подпольщиков. В преддверии этой памятной даты в Государственном архиве административных органов Свердловской области открылась электронная выставка «Партизаны – воины народа». Она посвящена уральцам, которые во время Великой Отечественной войны оказались в тылу врага и боролись с немцами в составе партизанских отрядов и подпольных организаций.

Большая часть экспозиции, которая доступна на сайте ГААОСО, рассказывает о десятках жителей Среднего Урала, сражавшихся с фашистами на оккупированных территориях СССР – на Украине, в Прибалтике, Белоруссии, Молдавии и в западных регионах России. Казалось бы, истории каждого из миллиона советских партизан и подпольщиков повторяют друг друга, но архивная выставка говорит об обратном.

Например, уроженец села Большое Трифоново Артёмовского района Алексей Петрович Лаврентьев, шофёр 143-го танкового полка 107-й стрелковой дивизии, и подумать не мог, что после окружения немцами осенью 1941 года он сможет выйти из «клещей» и добраться вместе с тремя сослуживцами до Орловской области. Там бойцы организовали партизанский отряд: вооружились подобранным на полях сражений оружием и до зимы 1942 года воевали против фашистов, пока занятые немцами районы не освободила Красная армия.

Или судьба артистки Свердловского цирка Лидии Павловны Момино, которая выступала на арене вместе со своим отцом-итальянцем. В 1937 году их семья была вынуждена эмигрировать в Итальянскую Республику. В новой для себя стране 16-летняя Лидия устроилась работать на фабрику в Милане, потом освоила профессию стенографистки, а с началом Второй мировой войны вступила в коммунистическую партию. С 1942 года и до окончания боевых действий она тайно помогала русским военнопленным и партизанам. После освобождения Италии она вернулась в Советский Союз.

Не менее удивительна история другого уроженца Свердловска, преподавателя математики Анатолия Леонидовича Лузина. В армию его призвали в августе 1941-го. Но боевой путь лейтенанта оказался коротким: в октябре под Ельней он попал в руки фашистов и был отправлен сначала в лагерь Кальвария в Литве, затем в лагерь Нойбург в Германии, а в 1944 году – в Страсбургский интернациональный лазарет для военнопленных. В плену он наладил связь с подпольными антифашистскими организациями, в частности, с Боевым союзом военнопленных, и активно включился в их деятельность. Анатолий Леонидович устраивал для советских и иностранных воинов литературные вечера, на которых читал патриотические произведения Александра Пушкина, Владимира Маяковского, Константина Симонова. Если бы фашисты узнали об этом, Лузина неминуемо ждала бы смерть.

– В фондах нашего архива хранится немало документов, повествующих о подвигах и мужестве партизан и подпольщиков, – рассказала «ОГ» директор ГААОСО Оксана Селезнёва. – Несмотря на то, что до Урала война не дошла, десятки тысяч жителей Свердловской области в ходе боёв оказались на подконтрольной фашистам территории. Они доблестно сражались с немцами в тылу и помогали освобождать Европу. Некоторые из них оставили нам свои воспоминания. В нашем архиве также есть документы на французском и итальянском языках: они принадлежали русским воинам, которые после удачного побега из лагерей для военнопленных вливались в движение Сопротивления в Италии, Франции и Бельгии. К сожалению, многие партизаны так и не дожили до Победы. Но благодаря тем, кто вернулся домой, мы теперь знаем об ужасах, которые им довелось пережить в оккупации.