Владимир Путин создал центр оборота прав на результаты творческой деятельности

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании центра оборота прав на результаты творческой деятельности. Деятельность данной организации будет осуществляться без привлечения бюджетных средств.
Центр будет создан с целью "совершенствования регулирования оборота прав на результаты творческой деятельности (РТД), в том числе в научно-технической сфере, стимулирования развития науки и предпринимательства, развития экспортного потенциала, создания условий для самореализации граждан и развития талантов". Учредителем организации станет Минцифры РФ.
Имущество Центра будет формироваться за счёт взносов Национального координационного центра обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности, пожертвований и иных средств, которые не являются бюджетными средствами.
Согласно тексту указа, опубликованного на портале правовой информации, основными направлениями Центра будут:
- обеспечение безопасной работы инфраструктуры управления правами на РТД;
- подготовка предложений по регулированию вопросов работы указанной инфраструктуры и реализации государственных функций при обороте прав на РТД;
- ведение просветительской деятельности в области защиты прав на РТД;
- расширение международного взаимодействия в сфере обмена данными, необходимыми для экспорта и защиты прав на РТД.
Кабмину РФ поручено в течение трёх месяцев после опубликования указа обеспечить создание и госрегистрацию Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности.