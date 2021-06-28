Владимир Путин создал центр оборота прав на результаты творческой деятельности

Владимир Путин подписал указ о создании центра оборота прав на результаты творческой деятельности. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании центра оборота прав на результаты творческой деятельности. Деятельность данной организации будет осуществляться без привлечения бюджетных средств.

Центр будет создан с целью "совершенствования регулирования оборота прав на результаты творческой деятельности (РТД), в том числе в научно-технической сфере, стимулирования развития науки и предпринимательства, развития экспортного потенциала, создания условий для самореализации граждан и развития талантов". Учредителем организации станет Минцифры РФ.

Имущество Центра будет формироваться за счёт взносов Национального координационного центра обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности, пожертвований и иных средств, которые не являются бюджетными средствами.

Согласно тексту указа, опубликованного на портале правовой информации, основными направлениями Центра будут:

обеспечение безопасной работы инфраструктуры управления правами на РТД;

подготовка предложений по регулированию вопросов работы указанной инфраструктуры и реализации государственных функций при обороте прав на РТД;

ведение просветительской деятельности в области защиты прав на РТД;

расширение международного взаимодействия в сфере обмена данными, необходимыми для экспорта и защиты прав на РТД.

Кабмину РФ поручено в течение трёх месяцев после опубликования указа обеспечить создание и госрегистрацию Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности.