В контактном зоопарке екатеринбургского ЦПКиО умерло несколько животных

Этим летом в парке умер павлин. Никаких документов о его здоровье от старых руководителей не сохранилось. Фото: Галина Соловьёва

В контактном зоопарке ЦПКиО имени Маяковского умерли несколько животных. У администрации парка возникли трудности с утилизацией останков. Директор парка пояснил, почему так произошло.

Осенью в контактном зоопарке "Морковкино" умер страус, летом этого года - павлин. Как пояснил директор парка Павел Зубакин, смерть носит естественный характер и никакой массовой смертности в зоопарке нет.

По данным некоторых СМИ, в списке умерших также есть и минипиг (карликовая свинья), но в пресс-службе парка опровергли эту информацию и пояснили, что за время работы новой команды, которая функционирует больше года, минипигов в контактном зоопарке не было и они не владеют информацией об умерших животных, которые жили при предыдущем начальстве.

Директор ЦПКиО Павел Зубакин прояснил ситуацию в своём telegram-канале. Он рассказал, что все животные достались от предыдущего руководства без медицинских документов и историй болезни, без точных данных о возрасте. За ними следит квалифицированный персонал и по необходимости их обследуют приглашённые ветеринары.

По информации СМИ, останки животных хранили в морозильниках. Павел Зубакин признал, что они и правда затянули сроки утилизации, но лишь потому, что оформление всех необходимых документов занимает достаточно много времени. Он заверил, что на сегодня уже подготовили все бумаги и сдали страуса и павлина на утилизацию ветеринарной станции.

Напомним, Павел Зубакин занял пост директора парка им. Маяковского в начале июня после отставки своего предшественника Екатерины Кейльман, которая руководила парком 1,5 года. В середине июня он представил проект обновления парка. В реконструированном ЦПКиО должен появиться восстановленный Театр эстрады, а уже в этом сезоне запустится новое колесо обозрения.