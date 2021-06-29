Новый Генплан Екатеринбурга, нехватка вакцины от COVID-19 и приговор убийцам Ксении Каторгиной: обзор номера за 29 июня

Доброе утро, читатели! В свежем номере "Областной газеты" читайте о Генплане Екатеринбурга до 2045 года, вакцинации от COVID-19 и кандидатах на выборы в Госдуму от Свердловской области.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил мэрии разработать проект Генерального плана города на срок до 2045 года, хотя в уральской столице ещё действует Генплан, принятый в 2004 году. Что будет представлять собой новая версия документа, определяющего порядок градостроительной деятельности на территории муниципалитета?

На минувшей неделе КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия – За Правду" вслед за единороссами определились с кандидатами, которые будут представлять их на предстоящих выборах в Государственную думу. "ОГ" рассказывает, в каких округах Среднего Урала ожидается наиболее жаркая борьба за мандаты между представителями "парламентской четвёрки".

Из-за всплеска заболеваемости коронавирусом число свердловчан, желающих вакцинироваться, выросло в разы. Но люди неожиданно столкнулись с нехваткой вакцины в регионе, а где-то и вовсе с её отсутствием. Журналист нашего издания узнала, как обстоит ситуация с количеством вакцин от COVID-19 сейчас.

На Урале завершился процесс по резонансному убийствуКсении Каторгиной. Суд признал виновными в совершении этого страшного преступления Михаила Федоровича, Марата Ахметвалиева и Екатерину Меньшикову. Мужчины получили по 20 лет лишения свободы, женщина – 17 лет.

В Екатеринбурге, у Ельцин-Центра, открылась уличная выставка, посвящённая 35-летию первого фестиваля Свердловского рок-клуба. Открытие посетили бывшие музыканты группы "Наутилус Помпилиус". О чём они вспоминали и что говорили о современной рок-музыке, читайте в материале "Время схождения звёзд".