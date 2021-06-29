В Екатеринбурге утвердили границы старинной усадьбы и дома по соседству

Эти объекты культурного наслежия находятся на улице Добролюбова. Фото: скрин документа

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Приказом № 190 устанавливаются границы объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой" по адресу ул. Добролюбова, 8.

Фото: Скрин документа

Фото: Скрин документа

А приказом № 191 ‒ границы территории объекта культурного наследия регионального значения "Усадьба купчихи К. И. Ланггауз". Оно располагается по соседству, на ул. Добролюбова, 10.

Фото: Скрин документа

Фото: Скрин документа

В данных документах говорится о том, что на указанных территориях разрешается проведение работ по сохранению объектов, благоустройство территории и прочее. При этом там запрещается надстройка зданий и использование в отделке современных материалов (сайдинг и прочее). Можно использовать штукатурку неярких цветов.