Евгений Куйвашев поздравил работников уральских предприятий с Днём кораблестроителя

Выпуск различных компонентов для кораблей на Среднем Урале ведут несколько предприятий. Фото: Владимир Мартянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работников предприятий судостроительной отрасли с профессиональным праздником - Днём кораблестроителя. Он отметил значительный вклад Среднего Урала в закреплении за Россией статуса великой морской державы.

По словам Евгений Куйвашева, Свердловская область, хоть и находится далеко от морей, играет заметную роль в отечественном судостроении. На территории региона действует несколько предприятий, выпускающих продукцию для кораблестроительной отрасли, в том числе в рамках выполнения гособоронзаказа.

«Технологические компетенции уральских предприятий способствуют успешному развитию отечественного кораблестроения, реализации программы «Национальная технологическая база Российской Федерации». Благодарю всех кораблестроителей за высокий профессионализм, добросовестный труд, ответственность, готовность трудиться на благо отрасли. Желаю крепкого здоровья, энергии, оптимизма, высоких производственных показателей, новых успехов в работе на благо региона и страны», - обратился Евгений Куйвашев к работникам предприятий судостроительной отрасли.

Производством различных компонентов для кораблей в Свердловской области занимаются следующие предприятия:

Уральский дизельно-моторный завод выпускает судовые дизель-генераторы и двигатели для различных судов;

производственное объединение «Октябрь» изготавливает сложные приборы, в том числе, бортовые системы радионавигации и радиолокации;

Уралэлектромаш поставляет предприятиям отрасли высоконадёжные электрические машины и механизмы для атомных подводных лодок с низким уровнем шума и вибрации;

научно-производственное объединение «Старт» активно сотрудничает с военно-морским флотом России и поставляет корабельные пусковые установки для комплексов противолодочной и противовоздушной обороны.