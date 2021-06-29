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Общество
29 июня 2021, 11:42

Свердловским муниципалитетам расширили полномочия в сфере обращения с бездомными животными

Собака

Финансирование строительства приютов для животных планируется за счёт субсидий из областного бюджета. Фото: Павел Ворожцов

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области наделили органы местного самоуправления дополнительными полномочиями в сфере обращениями с животными без владельцев. Законопроект был принят в трёх чтениях.

Докладчиком выступил директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин, а содокладчиком - председатель комитета ЗССО по региональной политике и развитию местного самоуправления Михаил Ершов.

Законотворческая инициатива поступила от правительства Свердловской области. В перечень мероприятий, которые будут закреплены за органами местного самоуправления, было предложено добавить проектирование зданий, строений и сооружений для использования в качестве приютов для безнадзорных животных.

Как рассказал Евгений Трушкин, муниципалитеты получат возможность направлять выделяемые ими средства на отлов и содержание безнадзорных животных, в том числе и на проектирование приютов. Уже разработана дорожная карта по созданию приютов для животных до 2026 года. Она включает строительство шести передержек, в том числе в Екатеринбурге. Приюты также появятся в каждом управленческом округе Свердловской области, отметил Евгений Трушкин.

По его словам, принятие проекта не потребует дополнительных затрат из регионального бюджета, а при необходимости муниципальное образование имеет возможность направить в департамент ветеринарии заявку с обоснованием необходимости выделения субвенций. Финансирование строительства приютов для животных планируется за счёт субсидий из областного бюджета.

Михаил Ершов от лица профильного комитета рекомендовал законопроект к принятию. Депутаты проголосовали «за».

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Областная газета Свердловской области

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