Владимир Путин подписал закон о запрете на покупку охотничьего оружия до 21 года

Утверждённый закон также вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на огнестрельное оружие. Фото: Павел Ворожцов.

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий возраст приобретения длинноствольного оружия самообороны и охотничьего оружия с 18 до 21 года. Кроме того, закон вводит дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на огнестрельное оружие.

Принятое повышение возраста не распространяется на граждан, проходящих военную службу, служащих в государственных военизированных организациях, а также имеющих воинские звания или классные чины юстиции. В прошлой редакции закона "Об оружии" ограничение в 21 год касалось только покупки гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения.

Сейчас в 18 лет приобрести охотничье оружие смогут только представители коренных малочисленных народов, профессиональные охотники и сотрудники частных охранных служб. Также приобрести гладкоствольное или нарезное длинноствольное оружие с 18 лет разрешается для занятий спортом, говорится в тексте документа, опубликованного на портале правовой информации.

Помимо этого, в России вводятся дополнительные основания для отказа в выдаче лицензии на оружие. Если ранее в выдаче лицензии отказывали людям с непогашенной судимостью за умышленное или особо тяжкое преступление с применением огнестрельного оружия, то сейчас лицензии не смогут получить также лица с двумя и более погашенными судимостями. Это же касается лиц с погашенной судимостью за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, за преступления террористической и экстремистской направленности, за преступления, совершённые с применением насилия в отношении ребёнка.

Также временный запрет на получение лицензии будет вводиться в отношении людей, пойманных за рулём в нетрезвом виде, и потребителей наркотиков.

Закон вступит в силу в следующем году.

Как писала «Областная газета», Президент России Владимир Путин поручил ужесточить законодательство об обороте гражданского оружия после стрельбы в школе в Казани. Нападение на гимназию №175 произошло 11 мая. В результате стрельбы погибли 9 человек. Больше 20 получили ранения.

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