Видеообзор номера «Областной газеты» от 29 июня

Свежий номер «Областной газеты» представляет обозреватель отдела «Регион» Ирина Порозова. Мы расскажем, чему посвящён главный текст выпуска, и заглянем к судебному репортёру издания Татьяне Буровой.
Печатный обзор номера от 29 июня доступен по ссылке. С газетой также можно познакомиться в нашем архиве.
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Сюжет
«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».