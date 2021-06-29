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29 июня 2021, 12:35

Видеообзор номера «Областной газеты» от 29 июня

Видеообзор номера «Областной газеты» от 29 июня

Видеообзор номера «Областной газеты» от 29 июня

Свежий номер «Областной газеты» представляет обозреватель отдела «Регион» Ирина Порозова. Мы расскажем, чему посвящён главный текст выпуска, и заглянем к судебному репортёру издания Татьяне Буровой.

Печатный обзор номера от 29 июня доступен по ссылке. С газетой также можно познакомиться в нашем архиве.

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Сюжет

«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
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