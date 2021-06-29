Ринат Низамов покидает сеть городских порталов

Ринат Низамов поблагодарил Виктора Шкулева за возможности, наставничество и отцовское отношение. Фото: страница Рината Низамова в Facebook.

Гендиректор сети городских порталов (холдинг Hearst Shkulev Mediа) Ринат Низамов покидает свой пост. Об этом он сообщил в день своего 33-летия.

По словам Рината Низамова, он проработал в компании 8 лет. Теперь сбывается его новая мечта - с середины июля он присоединится к команде "Яндекс-Дзена".

"Вместе с командой в 500 человек мы построили самую большую сеть городских медиа в стране. В таких прощальных постах принято отчитываться: каких рекордов по трафику достигли и прочих побед. Не буду – вы сами знаете, что у нас (у меня) получилось, а что нет", – пишет экс-главред Е1.ru на своей странице в Facebook.

Напомним, что к 30-летию медиаменеджера "Областная газета" публиковала правила жизни Рината Низамова: "Да, я карьерист".