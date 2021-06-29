Темы дня

Общество
29 июня 2021, 14:23

Ринат Низамов покидает сеть городских порталов

Ринат Низамов

Ринат Низамов поблагодарил Виктора Шкулева за возможности, наставничество и отцовское отношение. Фото: страница Рината Низамова в Facebook.

Гендиректор сети городских порталов (холдинг Hearst Shkulev Mediа) Ринат Низамов покидает свой пост. Об этом он сообщил в день своего 33-летия.

По словам Рината Низамова, он проработал в компании 8 лет. Теперь сбывается его новая мечта - с середины июля он присоединится к команде "Яндекс-Дзена".

"Вместе с командой в 500 человек мы построили самую большую сеть городских медиа в стране. В таких прощальных постах принято отчитываться: каких рекордов по трафику достигли и прочих побед. Не буду – вы сами знаете, что у нас (у меня) получилось, а что нет", – пишет экс-главред Е1.ru на своей странице в Facebook.

Напомним, что к 30-летию медиаменеджера "Областная газета" публиковала правила жизни Рината Низамова: "Да, я карьерист".

Досье «Облгазеты»

Ринат Низамов родился 29 июня 1988 года в Нижней Салде. Окончил журфак УрГУ. Работал на НТВ, в «Комсомольской правде» (сначала журналистом, затем – главным редактором уральского выпуска), возглавлял портал Е1.RU. Директор крупной федеральной сети городских интернет-порталов (холдинг Hearst Shkulev Mediа).

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.06.2021, 15:39 / Общество
Закрывается проектный офис ВСМ Челябинск - Екатеринбург
29.06.2021, 14:23 / Общество
Ринат Низамов покидает сеть городских порталов
29.06.2021, 14:19 / Культура
Открылась регистрация на концерт Венского фестиваля музыкальных фильмов в Екатеринбурге
29.06.2021, 13:56 / Общество
Евгений Куйвашев опроверг слухи о выплатах для умерших после прививки от COVID-19
29.06.2021, 13:43 / Общество
Экс-декана журфака УрФУ Бориса Лозовского госпитализировали с COVID-19