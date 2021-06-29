"Ашан" снизил цены на морковь после критики Евгения Куйвашева

Несмотря на снижение цены, глава региона считает, что ценник на овощи должен быть ещё ниже. Фото: коллаж.

Супермаркет "Ашан" в Екатеринбурге снизил цену на морковь после того, как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал магазин за накрутку. При этом глава региона считает, что цена на овощи должна быть ещё ниже.

"После того, как я обратил внимание на высокие цены на морковь в "Ашане", магазин в Екатеринбурге почти в два раза снизил стоимость овоща. Не думаю, что бизнес стал бы торговать себе в убыток. Это значит, что предыдущая цена была завышена?", - пишет Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Он обратился к торговым сетям региона с просьбой не допускать подобной накрутки цен в дальнейшем, а также пообещал, что этот вопрос ещё будет обсуждаться с представителями крупнейших магазинов на Среднем Урале. Губернатор отметил, что несмотря на приближенную к реальности цену на морковь, она всё равно остаётся слишком высокой.

"Я буду держать ситуацию на контроле", - добавил глава Среднего Урала.

Отметим, что в предыдущем посте Евгения Куйвашева с фотографией ценника на морковь, стояла сумма 189,90 рублей за килограмм. На сегодняшней фотографии можно видеть, что у того же самого сорта моркови перечёркнут ценник, на котором указана сумма уже в 199,99 рублей за килограмм.

Это не первый раз, когда Евгений Куйвашев выражает обеспокоенность по поводу цен на продукты и товары, произведённые в Свердловской области. В конце апреля губернатор посетил Богданович с рабочим визитом, в ходе которого оценил работу региональных инструментов по поддержке фермеров, а также ассортимент уральских продуктов в местных магазинах.