Кабмин России направит ещё 18 миллиардов на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями

Из общей суммы 10,6 млрд рублей пойдут на закупку тех лекарств, которые не зарегистрированы в России. Фото: Владимир Мартьянов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 17,9 млрд рублей на лечение детей с редкими и тяжёлыми заболеваниями, которым помогает фонд "Круг добра". Всего в 2021 году на эти цели предусмотрено около 60 млрд рублей.

Из общей суммы 10,6 млрд рублей пойдут на закупку тех лекарств, которые не зарегистрированы в России, а остальные 7,3 млрд рублей - на препараты, прошедшие регистрацию в РФ.

"При поддержке фонда, который существует около полугода, дорогостоящее лечение получили уже более тысячи детей. И такая работа будет продолжена", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Отметим, что выделенная сумма стала третьим траншем, выделяемым на закупку дорогостоящих лекарств для детей с тяжёлыми патологиями: первый был направлен в середине февраля, а второй - в мае. Оба раза Правительство выделяло по 10 млрд рублей.

Потребность в лекарствах определяет экспертный совет "Круга добра" на основании полученных из регионов заявок. Средства фонда могут быть использованы не только для закупки лекарств, но и для оплаты лечения за рубежом.

В 2021 году на лечение детей с редкими и тяжёлыми заболеваниями предусмотрено 60 млрд рублей, в 2022 году - 64 млрд рублей, а в 2023 году - 68,5 млрд.

Напомним, что в ноябре 2020 года Владимир Путин подписал закон о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15% на доходы более пяти млн рублей в год. В фонд "Круг добра" направляются те средства, которые были получены с повышения этого налога.