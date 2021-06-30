Темы дня

Общество
30 июня 2021, 05:55

Новые номера автобусных маршрутов в Екатеринбурге, сюрпризы Евро-2020 и НЕкупальный сезон на Среднем Урале: обзор номера за 30 июня

Дорогие читатели, предлагаем вам начать это чудесное летнее утро со знакомства со свежим номером "Областной газеты". В нём сегодня можно почитать о грядущих изменениях в сети маршрутов общественного транспорта Екатеринбурга, ярких матчах чемпионата Европы по футболу и НЕкупальном сезоне на Среднем Урале.

  • 1 июля в Екатеринбурге 24 автобусных маршрута выйдут на линию под новыми номерами, у 11 – изменятся схемы движения. И это далеко не все нововведения в маршрутной сети города. Зачем нужны такие серьёзные преобразования и действительно ли они смогут облегчить жизнь горожан, как на то рассчитывают в мэрии?
  • На чемпионате Европы по футболу продолжается стадия плей-офф. Первый же раунд матчей на вылет принёс очень много сюрпризов. О них в своём материале рассказывает наш спортивный обозреватель.
  • На Среднем Урале давно установилась жаркая погода, но в регионе нет ни одного безопасного для купания водоёма. К такому выводу снова пришли специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Ситуация с качеством воды в нашем регионе действительно катастрофическая, но исправлять её, похоже, никто не собирается.

Сюжет

«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.06.2021, 07:15 / Общество
Новые случаи коронавируса выявлены в 33 муниципалитетах Свердловской области
29.06.2021, 20:32 / Общество
Кабмин России направит ещё 18 миллиардов на лечение детей с тяжёлыми заболеваниями
29.06.2021, 19:33 / Общество
Свердловчанин получил 8 лет строгого режима за кражу 6 миллионов у инкассаторов
29.06.2021, 18:25 / Общество
"Ашан" снизил цены на морковь после критики Евгения Куйвашева
29.06.2021, 17:55 / Общество
Екатеринбургские квартальные инспекторы готовятся к расширению полномочий