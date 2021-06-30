Новые номера автобусных маршрутов в Екатеринбурге, сюрпризы Евро-2020 и НЕкупальный сезон на Среднем Урале: обзор номера за 30 июня

Дорогие читатели, предлагаем вам начать это чудесное летнее утро со знакомства со свежим номером "Областной газеты". В нём сегодня можно почитать о грядущих изменениях в сети маршрутов общественного транспорта Екатеринбурга, ярких матчах чемпионата Европы по футболу и НЕкупальном сезоне на Среднем Урале.

1 июля в Екатеринбурге 24 автобусных маршрута выйдут на линию под новыми номерами, у 11 – изменятся схемы движения. И это далеко не все нововведения в маршрутной сети города. Зачем нужны такие серьёзные преобразования и действительно ли они смогут облегчить жизнь горожан, как на то рассчитывают в мэрии?

На чемпионате Европы по футболу продолжается стадия плей-офф. Первый же раунд матчей на вылет принёс очень много сюрпризов. О них в своём материале рассказывает наш спортивный обозреватель.

На Среднем Урале давно установилась жаркая погода, но в регионе нет ни одного безопасного для купания водоёма. К такому выводу снова пришли специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. Ситуация с качеством воды в нашем регионе действительно катастрофическая, но исправлять её, похоже, никто не собирается.