Прокурор Свердловской области выявил нарушения в исправительной колонии №2 Екатеринбурга

Борис Крюков посетил с инспекцией исправительное учреждение. Фото: прокуратура Свердловской области

Прокурор Свердловской области Борис Крылов посетил с проверкой исправительную колонию № 2 (ИК-2) в Екатеринбурге. В ходе инспекции он выявил нарушения санитарных норм и материально-бытового обеспечения заключённых.

Вместе с Борисом Крыловым ИК-2 посетили начальник отдела по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний областной прокуратуры Александр Васильев и свердловский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Клементьев.

В ходе обхода Борис Крылов осмотрел жилые помещения отрядов и карантинного отделения. Он также зашёл в штрафной изолятор и производственные участки колонии. Прокурор ознакомился с условиями содержания осуждённых. Борис Крылов провёл в колонии личный приём. На него записались четверо осуждённых. Прокурор области дал им разъяснения по возникшим вопросам уголовно-исполнительного законодательства.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, по результатам проверки в адрес руководства ГУФСИН по Свердловской области будет внесено представление по фактам выявленных нарушений материально-бытового обеспечения осуждённых и санитарных норм. Кроме того, будет возбуждено административное производство в отношении ИК-2 по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ («нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Начальник пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко в беседе с «Областной газетой» отметил, что нарушения в исправительных учреждениях выявляются регулярно и, преимущественно, силами сотрудников ГУФСИН. Большинство из них устраняются в сжатые сроки, но некоторые, например, капитальный ремонт, требуют значительных финансовых вложений и времени. «Выявлять нарушения — наша общая задача с прокуратурой», - подчеркнул Александр Левченко.

Как писала «Областная газета», в середине июня Борис Крылов провёл рабочую встречу с председателем Свердловского областного суда Владимиром Дмитриевым. Они обсудили вопросы поддержания государственного обвинения по уголовным делам в судах первой и второй инстанции, в том числе в упрощённом порядке судопроизводства.

Ранее Борис Крылов встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Они обсудили положение дел в регионе и подготовку к выборам.