30 июня Владимир Путин проведёт прямую линию с россиянами

В рамках 17-й прямой линии в 2019 году Владимир Путин ответил на 80 опросов за 4 часа 15 минут. Фото: пресс-служба Кремля

Сегодня Президент России Владимир Путин проведёт прямую линию с гражданами. Она стартует в 12:00 по московскому времени и продлится не меньше трёх часов.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны. На данный момент поступило более миллиона вопросов от россиян. Ожидается, что большинство обращений будут касаться коронавируса и вакцинации.

Вопросы продолжат принимать сегодня до окончания программы через мобильное приложение "Москва – Путину", сайт программы moskva-putinu.ru, соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" СМС- или ММС-сообщения принимаются на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.

Трансляцию будут вести телеканалы "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Читайте также оперативные новости на сайте "Областной газеты".

Известно, что прямая линия пройдёт без аудитории из-за коронавируса. В прошлом году она не проводилась, элементы прямой линии были включены в ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина, которая состоялась 17 декабря. Прямая линия станет 18-й. В таком формате президент общается с гражданами с 2001 года.

В рамках 17-й прямой линии в 2019 году Владимир Путин ответил на 80 опросов за 4 часа 15 минут. Свердловская область была одним из регионов, обращения из которых прозвучали в ходе программы. В блоке вопросов об эффективности реформы по обращению с ТКО на экране показали снимок с переполненными контейнерами для сбора мусора в Верхней Салде.

На нынешней прямой линии может прозвучать обращение от врачей больницы №1 из Нижнего Тагила. Известно, что врачи и медсёстры, недовольные кадровой политикой нового руководителя медучреждения и снижением уровня зарплаты, отправили коллективное письмо в адрес администрации президента. Накануне там побывал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. "Областная газета" ранее в своём материале представила разные точки зрения на проблемы в этой больнице.