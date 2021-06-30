В России подписан закон о защите доходов должников

После всех взысканий на счёте гражданина останется минимальная зарплата. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин подписал закон который устанавливает дополнительные гарантии должникам. После всех взысканий у гражданина должна остаться на счёте минимальная зарплата (МРОТ).

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Новые правила распространяются практически на все категории должников, за малым исключением. Так, например, на неприкосновенный минимум не могут рассчитывать алиментщики. Ничего не поменяется и для тех, кто возмещает вред от совершенного ими преступления. Что касается должников по ЖКХ, кредитам и многих других, у них будет право отстоять свой МРОТ.

В рамках действующего законодательства у гражданина в счёт погашения его долгов могут списывать до половины ежемесячных доходов. Если у человека единственный доход - маленькая пенсия, то после взыскания он может остаться практически без средств к существованию. То же касается и людей с зарплатами, близкими к МРОТ. В связи с этим и было принято решение защитить должников, оказавшихся в трудной финансовой ситуации.