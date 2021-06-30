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30 июня 2021, 15:55

Жительница Краснотурьинска обратилась к Владимиру Путину с вопросом о газификации

  Анна Митчина
Женщина на экране

Светлана Култыгина сказала, что на дачах мэров по соседству газ есть. Фото: скрин трансляции

Во время прямой линии к президенту обратилась жительница Краснотурьинска. Она задала вопрос о газификации участков. Её обращение в записи показали Владимиру Путину в блоке "инфраструктура и ЖКХ/газификация".

Свердловчанка пояснила, что дрова очень дорогие, а газовые баллоны запретили использовать.

 "В прошлом году к вам обращались по поводу подключения газа, но ответа так и не получили письменно. Министерство энергетики области обещали ответить, но не ответили. Ответьте, как жить, что делать? Мне уже 70 лет, 74. Хотя рядом с нами дачи мэров, там газифицировано всё", - сказала Светлана Култыгина.

"Если на даче мэра есть газ, значит, газовая труба где-то рядом есть. В соответствии с принятым решением, к вашему участку должна быть бесплатно подведена труба. Что касается внутри участка, то это уже отдельная тема, связанная с тем, что нужно обустраивать это газовое хозяйство внутри вашего участка. Давайте мы посмотрим повнимательнее", - ответил Владимир Путин.

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Фото: прямая линия

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Областная газета Свердловской области

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