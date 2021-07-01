«Прямая линия» Президента, три века горы Высокой и топ-5 законов июля: обзор номера

Доброе утро, дорогие читатели! В номере «Областной газеты» от 1 июля обозначим семь самых интересных вопросов Президенту России, которые прозвучали во время «Прямой линии», а также расскажем о старейшем месторождении на Среднем Урале и законах, которые вступят в силу в июле.

Вчера состоялась очередная «Прямая линия» Президента РФ Владимира Путина. Уже много лет программа воспринимается людьми как способ решить злободневные проблемы. Одной из тех, кто обратился к главе государства в этот раз, стала жительница Краснотурьинска Светлана Култыгина, пожаловавшаяся на то, что к её дому до сих пор не подвели газ. Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации. Реакция от региональных и местных властей последовала незамедлительно. Об этой и других ярких темах «Прямой линии» рассказывает «Облгазета».

Ни одно из месторождений Среднего Урала не может похвастаться столь долгой разработкой, как Высокогорское, что под Нижним Тагилом. Уже три века с горы Высокой идёт железный поток, кормящий уральские города-заводы и обеспечивающий России мировое промышленное лидерство. За это время здесь добыли почти 200 млн тонн руды, и железные «сливки» давно сняты. Но работу Высокогорского горно-обогатительного комбината осложняет не только истощение месторождений. Что ещё — узнаете из материала «Три века горы Высокой».

Традиционно с наступлением нового месяца «ОГ» сообщает читателям о новых законах, которые вступают в силу. В июле для неполных семей, в которых воспитываются дети от 8 до 17 лет, вводятся ежемесячные пособия в размере половины детского прожиточного минимума в регионе. Другие нововведения коснутся, в частности, запрета на второе гражданство для госслужащих и контроля за оборотом оружия.