В жаркие дни животных Екатеринбургского зоопарка кормят специальным мороженым

У медведей есть своё мороженое. Такое лакомство им дают в жаркие дни. Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге всю эту неделю стоит знойная жара. Перегреться на солнце могут не только люди, но и животные. В зоопарке сотрудники кормят зверей специальным мороженым и организуют купания для них.

Отметим, что животные по-разному воспринимают такую жару. Например, обитателей тропических широт она не пугает, а, наоборот, радует. Слониха Даша, львы ,ягуары, обезьяны и попугаи принимают солнечные ванны в летних вольерах.

Как рассказали в пресс-службе зоопарка, сотрудники создают необходимые условия для всех своих подопечных. У зверей есть теневые зоны, где можно спрятаться от палящего солнца, домики, берлоги, где температура воздуха ниже. Для любителей покупаться набирают бассейны и дают дополнительные игрушки. Некоторым зверям устраивают тропический душ.

Рацион тоже корректируется. Скоропортящиеся продукты либо исключают из меню, либо дают рано утром, пока ещё не так жарко. Медведей кормят специальным лакомством - своеобразным мороженым. В порционный брикет кладут рыбу, овощи или фрукты, заливают водой и замораживают. Такими десертами медведи с удовольствием охлаждаются.

Но в зоопарке есть место, где гораздо тяжее, чем на улице - это парк бабочек. Там созданы условия настоящих тропиков, чтобы эти насекомые чувствовали себя, как дома.

Напомним, эту рабочую неделю в Екатеринбурге держится жаркая погода. 1 и 2 июля в Екатеринбурге и некоторых участках региона ожидаются грозы и дожди. Жара спадёт к концу недели.