Ельцин Центр вводит ковидные ограничения на посещения

В прошлом году из-за пандемии Ельцин Центр закрылся на 4 месяца. Фото: Александр Зайцев

В Екатеринбурге и Свердловской области продолжает рости число заболеваний коронавирусом. На фоне этого отменились многие массовые мероприятия. Ельцин Центр решил ввести ограничения на посещения.

С 1 июля в связи с эпидемиологической обстановкой посетить музей и арт-галерею можно только индивидуально или в малых группах до пяти человек. Сборные экскурсии, которые проводились в 15:00 и 19:00, отменили. При посещении Ельцин Центра необходимо быть в маске.

Как рассказали корреспонденту "Областной газеты" в Ельцин Центре, на доступности выставки, посвящённой Леонардо да Винчи, это не скажется. Людей будут пускать по индивидуальным билетам. Работы известного итальянского изобретателя и художника будут показаны горожанам во время проведения Итальянских дней, которые проводятся в рамках выставки ИННОПРОМ. В столице Урала будет представлен "Кодекс о полёте птиц", составленный художником в 1505 году и сейчас хранящийся в Королевской библиотеке Турина.

Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса Ельцин Центр одним из первых приостановил свою работу. Он был закрыт с 23 марта 2020 года. Музей и арт-галерея центра возобновили работу только 1 августа.