Уральские общественники поддержали идею Владимира Путина о создании "Пушкинской карты"

Представители общественных организаций Свердловской области прокомментировали итоги прямой линии с Президентом РФ Владимиром Путиным. Фото: пресс-служба Кремля.

Представители общественных организаций Свердловской области прокомментировали итоги "Прямой линии" с Президентом РФ Владимиром Путиным, которая прошла 30 июня. Они обратили внимание на важность открытого обсуждения общественных проблем и злободневных вопросов.

Член Общественной палаты Свердловской области, руководитель центра гражданско-патриотического воспитания "Каравелла" Лариса Крапивина поддержала идею создания "Пушкинской карты", которая позволит молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет за ограниченную сумму (3 тыс. рублей на четыре месяца) посещать множество культурных учреждений.

"Я, как человек хорошо знающий подростков, понимаю, что такая карта поможет ребятам сделать немало интересных открытий", - добавила Лариса Крапивина.

Также она сказала, что Владимир Путин в ходе "Прямой линии" уделял особое внимание социально-экономическим вопросам и мерам сдерживания коронавирусной инфекции.

"Сегодня тема борьбы с COVID-19 касается каждого, и, конечно, вызывает доверие, когда информацию озвучивает глава государства. Также мне кажется важным, что сегодня открыто обсуждается тема недопустимости принудительной вакцинации и разъясняется важность иммунизации. Уверена, грамотная аргументация полностью снимет напряжённость в этом вопросе", - отметила член Общественной палаты.

В свою очередь председатель "Уральской экологической инициативы" Ольга Старцева обратила внимание на слова президента о 500 млрд рублей, предусмотренных в федеральном бюджете на развитие инфраструктурных проектов в крупных городах.

"Надеюсь, что выделение дополнительных средств поможет снять остроту вопросов, связанных со сферой водоснабжения и водоотведения в нашем регионе, и в том числе в Екатеринбурге. От их решения напрямую зависит не только качество воды в кране, но и экологическая безопасность водных объектов, в том числе и многострадальной Исети", - подчеркнула Ольга Старцева.

Напомним, прошедшая 30 июня прямая линия с Владимиром Путиным длилась 3 часа 40 минут. Президент РФ ответил на 68 вопросов. Всего в Центр приёма и обработки сообщений поступило почти 3 млн обращений.

Большой текст об итогах прямой линии с Президентом РФ читайте в номере "Областной газеты" за 1 июля.