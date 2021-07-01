Назначен новый исполнительный директор аэропорта Кольцово

Александру Пастухову 31 год. В Кольцово он работает уже более 10 лет. Фото: Галина Соловьёва

Александра Пастухова официально повысили в должности. С 1 июля 2021 года он приступил к работе на посту исполнительного директора Кольцово.

До этого он был заместителя исполнительного директора. После кончины руководителя Алексея Пискунова Александр Пастухов временно исполнял его обязанности. Новый исполнительный директор будет следить, в том числе за реконструкцией Кольцово в ближайшие годы. В основные обязанности директора также входит операционное управление предприятием, развитие маршрутной сети, улучшение инфраструктуры екатеринбургского аэропорта.

"За время работы в аэропорту Кольцово Александр Пастухов проявил свои лучшие деловые и управленческие качества. Он показал себя ответственным сотрудником и сильным руководителем, завоевал доверие и уважение коллектива предприятия и профессионального сообщества. Ему предстоит реализовать амбициозные планы, которые стоят перед аэропортом Екатеринбурга", - приводит пресс-служба Кольцово слова гендиректора УК "Аэропорты Регионов" Евгения Чудновского.

Александру Пастухову 31 год. В Кольцово он работает уже более 10 лет.

Предыдущий исполнительный директор Кольцово Алексей Пискунов скончался 20 мая после продолжительной болезни. Он работал в аэропорту с 2008 года. Соболезнования его близким выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.