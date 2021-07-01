Опубликован график приёма опасных отходов в Екатеринбурге на июль

Неправильно утилизированные отходы приносят огромный вред природе. Фото: Галина Соловьёва

По районам Екатеринбурга снова отправится передвижной пункт приёма опасных отходов. Горожан призывают утилизировать опасный мусор.

В каждом районе города он будет останавливаться два раза. Отходы будут принимать только от физических лиц. В пункт приёма можно сдать градусники, лампочки, батарейки, аккумуляторы, компьютерные комплектующие и неработающие мобильные телефоны. Обновлённый график опубликовал в Instagram министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Орджоникидзевский район (Бабушкина, 16):

02 июля с 08:00 до 12:00

14 июля с 15:00 до 19:00⠀

Кировский район (Первомайская, 75):

05 июля с 15:00 до 19:00

15 июля с 08:00 до 12:00⠀

Железнодорожный район (Мельковская, 7):

12 июля с 15:00 до 19:00

23 июля с 08:00 до 12:00

Чкаловский район (8 марта, 177):

16 июля с 15:00 до 19:00

28 июля с 08:00 до 12:00⠀

Ленинский район:

08 июля (8 марта, 20, отдел благоустройства) с 15:00 до 19:00

19 июля (Предельная, 17, отдел по развитию посёлка Совхозный) с 08:00 до 12:00⠀

Октябрьский район (Луначарского, 217):

09 июля с 15:00 до 19:00

21 июля с 08:00 до 12:00

Верх-Исетский район (Московская, 27):

07 июля с 15:00 до 19:00

25 июля с 08:00 до 12:00

Если вы не можете сдать батарейки в один из этих дней, то можете обратиться в стационарный пункт приёма опасных отходов на ул. Энгельса, 16. График работы: пн-чт с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:30), в пт с 8:00 до 15:00, сб-вс выходной.