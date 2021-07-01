Опубликован график приёма опасных отходов в Екатеринбурге на июль

По районам Екатеринбурга снова отправится передвижной пункт приёма опасных отходов. Горожан призывают утилизировать опасный мусор.
В каждом районе города он будет останавливаться два раза. Отходы будут принимать только от физических лиц. В пункт приёма можно сдать градусники, лампочки, батарейки, аккумуляторы, компьютерные комплектующие и неработающие мобильные телефоны. Обновлённый график опубликовал в Instagram министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Орджоникидзевский район (Бабушкина, 16):
- 02 июля с 08:00 до 12:00
- 14 июля с 15:00 до 19:00⠀
Кировский район (Первомайская, 75):
- 05 июля с 15:00 до 19:00
- 15 июля с 08:00 до 12:00⠀
Железнодорожный район (Мельковская, 7):
- 12 июля с 15:00 до 19:00
- 23 июля с 08:00 до 12:00
Чкаловский район (8 марта, 177):
- 16 июля с 15:00 до 19:00
- 28 июля с 08:00 до 12:00⠀
Ленинский район:
- 08 июля (8 марта, 20, отдел благоустройства) с 15:00 до 19:00
- 19 июля (Предельная, 17, отдел по развитию посёлка Совхозный) с 08:00 до 12:00⠀
Октябрьский район (Луначарского, 217):
- 09 июля с 15:00 до 19:00
- 21 июля с 08:00 до 12:00
Верх-Исетский район (Московская, 27):
- 07 июля с 15:00 до 19:00
- 25 июля с 08:00 до 12:00
Если вы не можете сдать батарейки в один из этих дней, то можете обратиться в стационарный пункт приёма опасных отходов на ул. Энгельса, 16. График работы: пн-чт с 8:00 до 17:00 (перерыв с 12:30 до 13:30), в пт с 8:00 до 15:00, сб-вс выходной.
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