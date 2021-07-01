Должны ли жильцы многоквартирного дома подчиняться решению общего собрания?

В законе прописаны случаи, когда создание совета дома является обязательным. Фото: Александр Зайцев

«В нашем многоквартирном доме появилась инициативная группа, которая хочет избрать совет и его председателя, а также назначить им оклады. Если две трети собственников проголосуют за это решение, обязаны ли будут ему подчиниться те, кто против? – спрашивает читатель «Облгазеты» Михаил Черников. – Мы и так содержим управляющую компанию, коммунальные платежи растут, а тут ещё нахлебники. Только председатель запросил 75 тысяч рублей в месяц.»

– Органом управления многоквартирным домом по жилищному законодательству является общее собрание собственников помещений, – объясняет адвокат из Екатеринбурга Елена Товстокор. – И решения, принятые двумя третями голосов, обязательны для всех собственников, в том числе и для тех, кто был против или не участвовал в голосовании. Эти нормы прописаны в подпункте 1.1 пункта 1 статьи 8 и в статье 181.1 Гражданского кодекса РФ, а также в статьях 44–48 Жилищного кодекса РФ.

Совет дома – не прихоть. Закон обязывает избрать его, если в доме более четырёх квартир, в нём не создано товарищество собственников жилья и он не управляется жилищным или специализированным кооперативом. По словам адвоката, совет МКД, как следует из содержания статьи 161.1 ЖК РФ, выступает в роли уполномоченного представителя интересов собственников помещений и призван обеспечить выполнение решений общего собрания.

Председатель совета действует как специально уполномоченное общим собранием лицо и подотчётен только общему собранию. Свои полномочия, определённые в части 8 статьи 161.1 ЖК РФ, он осуществляет по доверенности либо без неё.

Доверенность необходима, когда председатель совета заключает, например, договор с управляющей организацией на управление многоквартирным домом; подписывает акты приёмки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД, акты о непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества; выступает в суде в качестве представителя собственников помещений по делам, связанным с управлением данным домом и предоставлением коммунальных услуг и т. д.

– Принципиально важным является то, что председатель совета в отношениях с третьими лицами всегда выступает от имени и в интересах собственников помещений, представляет их позицию, – подчёркивает Елена Товстокор. – Общее собрание может принять решение о выплате вознаграждения председателю и членам совета МКД, прописать порядок определения размера вознаграждения и условия его выплаты. Обязанность начислять и выплачивать указанное вознаграждение собственники могут возложить на управляющую организацию, закрепив это в договоре. Производить платежи УК будет за счёт средств, поступивших от собственников помещений в МКД. Доходы председателя и членов совета дома подлежат налогообложению.

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Опубликовано в №117 от 02.07.2021