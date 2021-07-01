Художник Григорий Эмви установил на перевале Дятлова четырёхметровый памятник

Как рассказал Григорий Эмви, он с командой вёз памятник из Екатеринбурга до перевала Дятлова больше суток. Фото: Instagram Григория Эмви.

Российский художник-авангардист Григорий Эмви установил на перевале Дятлова четырёхметровую скульптуру в память о погибшей в 1959 году группе Игоря Дятлова. Он признался, что поставить этот монумент было для него делом чести.

"Этот памятник - собирательный образ того, что на нашем пути по жизни могут возникнуть препятствия разного рода: от борьбы с природными катаклизмами, до проблем личностного характера. Никогда не сдавайтесь", - пишет художник на своей странице в Instagram.

Несмотря на то, что памятник в первую очередь посвящён трагической истории гибели девяти туристов-студентов, по словам Григория Эмви, эта скульптура символизирует также трудности и несчастья, с которыми сталкивается каждый человек.

"У каждого из нас может случится свой личный перевал Дятлова, и крайне важно справится со всеми невзгодами", - добавил художник.

Как рассказал Григорий Эмви, он с командой вёз памятник из Екатеринбурга до перевала Дятлова больше суток.

Перевал Дятлова получил известность после загадочной гибели там девяти туристов в 1959 году. Причина их гибели до сих пор не установлена - существует около ста версий, от природных и криминальных до техногенных и мистических. В феврале 2019 года, спустя 60 лет после трагедии, Генпрокуратура объявила о проверке по делу дятловцев. 11 июля была названа причина гибели девяти человек. Прокуратура считает, что группа погибла в результате схода лавины.

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