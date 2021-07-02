Топ-5 пород собак и состав сборной России на Олимпиаде в Токио: обзор номера за 2 июля

Доброе утро, дорогие читатели! Пятница прекрасна уже сама по себе, но мы предлагаем вам сделать её ещё приятнее за прочтением свежего номера "Областной газеты". И вот какие материалы мы подготовили для вас сегодня.
2 июля отмечается Международный день собак. К этому празднику «Областная газета» составила список самых популярных на сей день пород собак на Среднем Урале и выяснила, от чего эта популярность зависит.
Состав сборной России на Олимпиаде в Токио обретает всё более ясные очертания. О том, кто уже попал в национальную команду, читайте в нашем материале.
На прошлой неделе екатеринбургская "Синара" спустя десять лет вернула себе звание чемпиона России и место в Лиге чемпионов. "Областной газете" удалось пообщаться с одним из лидеров мини-футбольной команды Антоном Соколовым. В минувшем сезоне он забил 23 гола и дебютировал в официальном матче за сборную. В интервью нападающий подвёл итоги сезона, поделился секретом успеха клуба и рассказал о впечатлениях от матчей за национальную сборную.
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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».