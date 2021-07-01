Михаил Мишустин сравнил летнюю жару с зимними морозами по нагрузке на электросетевые компании

По словам Андрея Рюмина, для того, чтобы россияне чувствовали надёжность энергосистемы, компания эксплуатирует 530 тыс. подстанций. Фото: пресс-служба Правительства РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл рабочую встречу с гендиректором ПАО "Россети" Андреем Рюминым на которой обсуждалась, в частности, подготовка к грядущему осенне-зимнему периоду. Глава кабмина сказал, что изнуряюще жаркая погода и сильные морозы сопоставимы по нагрузке на электросетевые компании.

"Из-за жаркой погоды сегодня очень напряжённая ситуация. Фактически это можно сравнить с зимним периодом, когда работают на полную мощность все электросетевые компании, поскольку вместо обогревателей кондиционеры, вентиляторы. Всё это ведёт к повышенному потреблению энергии, нагрузка на систему огромная", - передаёт слова премьер-министра пресс-служба Правительства РФ.

По словам Андрея Рюмина, для того, чтобы россияне чувствовали надёжность энергосистемы, компания эксплуатирует 530 тыс. подстанций в 80 регионах страны общей трансформаторной мощностью более 800 тыс. МВА. Всего "Россети" проложили около 2,5 млн км линий электропередачи.

На ремонт и техобслуживание инфраструктуры в 2021 году потратят более 71 млрд рублей. Андрей Рюмин пообещал, что все основные подготовительные мероприятия к зиме будут завершены до 1 октября.

Напомним, бывший глава "Россетей Ленэнерго" Андрей Рюмин был утверждён советом директоров ПАО "Россети" на пост исполняющего обязанности гендиректора компании 15 января 2021 года, а через месяц он стал гендиректором.

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