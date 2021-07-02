Кабмин установил размер прожиточного минимума на 2022 год

Для пенсионеров прожиточный минимум на 2022 год установлен на уровне 10 277 рублей. Фото: Галина Соловьёва

Правительство РФ установило величину прожиточного минимума на 2022 год. Для трудоспособного населения он определён в размере 13 026 рублей.

Для пенсионеров прожиточный минимум установлен на уровне 10 277 рублей, для детей - 11 592 рубля.

"Установить с 1 января 2022 года величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения 11 950 рублей. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года", - говорится в документе, подписанном Премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Он опубликован на интернет-портале правовой информации.

Напомним, что с 1 января в стране изменился подход к установлению уровня прожиточного минимума и МРОТ. Теперь они устанавливаются на основе медианной (средней) заработной платы и медианного дохода населения. Медианный доход - это уровень, выше которого имеет доходы 50% населения, а у второй половины, наоборот, ниже.

Ожидается, что МРОТ в 2022 году вырастет на 6,4% и, по предварительным оценкам, достигнет 13 617 рублей.

В 2021 году прожиточный минимум на душу населения составляет 11 653 рубля, для трудоспособного населения – 12 702 рубля, для детей – 11 303 рубля, для пенсионеров – 10 022 рубля.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении таких мер государственной поддержки, как социальный контракт, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до трёх лет и выплаты на детей от трёх до семи лет из малообеспеченных семей.