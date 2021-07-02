Владимир Путин подписал указ о выплате семьям с детьми-школьниками по 10 тысяч рублей

Выплаты будут произведены в августе, чтобы детей успели подготовить к школе. Фото: Галина Соловьёва

Президент России Владимир Путин подписал указ "О единовременной выплате семьям, имеющим детей". По 10 тысяч рублей родители получат в августе, перед новым учебным годом.

Сегодня подписан соответствующий указ. Согласно документу, выплаты положены на каждого ребёнка от 6 до 18 лет и на детей с ОВЗ от 18 до 23 лет.

"Произвести в августе – декабре 2021 г. единовременную выплату в размере 10 000 рублей следующим гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации: а) одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребёнком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021)", - говорится в указе.

Родители могут обращаться за единовременной выплатой в Пенсионный фонд России до 1 ноября 2021 года. В документе уточняется, что это не будет учитываться в доходах семей при предоставлении им иных мер соцподдержки. С этой суммы также нельзя производить взыскание по исполнительным документам.

Напомним, что с такой инициативой глава государства выступил в рамках послания Федеральному собранию.

"Единовременная выплата семьям, в которых растут дети школьного возраста, составит 10 тысяч рублей. Предлагаю распространить меру на тех, кто в этом году только пойдёт учиться. Выплаты проведём в середине августа, чтобы детей успели подготовить к школе", - заявил 21 апреля Владимир Путин.

Указ о выплате семьям по 10 тыс. рублей. Фото: пресс-служка Кремля