Владимир Путин назначил Виталия Игнатенко гендиректором АНО "Общественное телевидение России"

Ранее Игнатенко больше 20 лет возглавлял ИТАР-ТАСС. Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Первого канала.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении заслуженного журналиста РФ Виталия Игнатенко на пост гендиректора АНО "Общественное телевидение России". Ранее Игнатенко больше 20 лет возглавлял ИТАР-ТАСС.

Указ, подписанный главой государства, вступает в силу со 2 июля. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Виталий Игнатенко родился в Сочи 19 апреля 1941 года. Журналистикой он увлекался с детства, а свою первую заметку написал в 14 лет для газеты "Черноморская здравница". Окончив школу в 1958 году, он поступил на факультет журналистики МГУ.

В 1960 году он был принят в качестве стажёра в газету "Комсомольская правда" и за 15 лет дослужился до заместителя главного редактора. Во время его работы в газете появилась рубрика "Журналист меняет профессию", для которой Виталию Игнатенко приходилось, в частности, работать официантом, преподавателем технического училища, а также служить матросом.

С 1975 по 1978 год журналист работал заместителем гендиректора Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС), затем до 1986 года был заместителем заведующего Отделом международной информации ЦК КПСС. До 1990 года работал главредом журнала "Новое время", после чего стал сначала помощником Президента СССР, а затем руководителем пресс-службы главы государства.

С 1991 года по 2012-й был гендиректором ИТАР-ТАСС. В 2012 году назначен членом Совета Федерации РФ от администрации Краснодарского края.

Дважды удостаивался ордена Дружбы народов, является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".