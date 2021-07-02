На сайте госуслуг произошёл сбой из-за массового оформления выплат на детей

Связано это с тем, что родители начали оформлять выплаты на детей с первого дня, когда это стало возможно. Фото: сайт госуслуг

Сайт госуслуг временно перестал открываться. Как гласит сообщение на самом сайте, "более 500 000 посетителей сейчас заказывают услуги".

При входе на страницы портала пользователям предлагается ждать около получаса.

Отметим, что сбои на сайте госуслуг наблюдаются с 1 июля. Связано это с тем, что родители массово начали оформлять выплаты на детей с первого дня, когда это стало возможно.

Напомним, что в России с начала июля по поручению Президента РФ Владимира Путина вводятся два новых пособия - родителям, воспитывающим детей в одиночку, и беременным женщинам. Заявления начали принимать через портал Госуслуг, а также через клиентскую службу ПФР по месту жительства, но приём в ней проходит по предварительной записи.

На Среднем Урале одинокие родители будут получать по 5 925 рублей в месяц на каждого ребёнка, то есть сумму, равную 50% от прожиточного минимума в регионе - 11 850 рублей. Свердловчанкам, которые готовятся стать мамами, полагается по 5 983 рубля в месяц - это 50% от прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, который на Среднем Урале равен 11 966 рублям. На выплаты могут расчитывать только те, размер дохода которых не превышает 11 206 рублей - прожиточный минимум на душу населения в Свердловской области.

В Минцифры РФ сообщили, что портал накануне принимал 180 заявлений на выплаты в минуту.

"Мы проводим на портале Госуслуг работы по выводу новых сервисов. В связи с этим временно портал может быть недоступен", - сообщили также в министерстве.

Добавим, что Кремль сегодня опубликовал указ Президента РФ о выплатах по 10 тысяч рублей семьям с детьми-школьниками. Единавременная выплата поступит в августе, перед началом нового учебного года. Подать заявление, обратившись в ПФР, можно до 1 ноября.