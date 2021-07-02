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2 июля 2021, 20:20

Евгений Куйвашев присвоил знаки отличия Свердловской области Ларисе Крапивиной и Сергею Золотову

Знак отличия Свердловской области

Их наградили знаками отличия "за особые заслуги в сфере социального развития Свердловской области". Фото: Павел Ворожцов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал два указа о награждении знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" III степени. Их удостоились свердловский замминистра соцполитики Сергей Золотов и руководитель организации "Каравелла" Лариса Крапивина.

Согласно тексту указов №364-УГ и №366-УГ, Сергея Золотова и Ларису Крапивина наградили знаками отличия "за особые заслуги в сфере социального развития Свердловской области". Оба документа будут опубликованы в номере "Областной газеты" за 3 июля.

Лариса Крапивина родилась 17 ноября 1966 года. В организации "Каравелла" работает с 1980 года. В 2003 году закончила аспирантуру Института развития регионального образования. В 2007 году удостоилась премии Круглого стола МДО "Радуга сотрудничества" в номинации "Рубиновая сфера". Лариса Крапивина - сноха известного уральского писателя, командора-основателя парусной флотилии "Каравелла" Владислава Крапивина, который скончался 1 сентября 2020 года.

Отметим, что в 2 июля 2021 года "Каравелла" отмечает своё 60-летие.

Областная газета Свердловской области

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